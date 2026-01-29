Niekontrolowany wystrzał broni myśliwskiej na komendzie policji! Wcześniej raniona z niej została dwuletnia dziewczynka

Niekontrolowany wystrzał broni myśliwskiej na komendzie policji. Wcześniej raniona z niej została dwuletnia dziewczynka. Na zdjęciu policyjna sygnalizacja oraz nabój i broń / autor: Fratria/pixabay.com
Na terenie Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie doszło do niekontrolowanego wystrzały z broni myśliwskiej, które znajdowała się tam jako dowód rzeczowy. 27 stycznia przypadkowo postrzelona z niej została dwulatka z gminy Pasym.

O sprawie poinformował portal rmf24.pl. Dziennikarze dotarli do informacji ze Szczytna, gdzie na terenie Komendy Powiatowej Policji doszło do wystrzału z broni myśliwskiej. Prokuratura Okręgowa w Olsztynie podejmie śledztw w tej sprawie. Na całe szczęście nikomu nic się nie stało.

Okazało się, że z tej broni postrzelona została wcześniej dwuletnia dziewczynka. Bron została zabezpieczona przez policję, jako materiał dowodowy.

Dwulatka raniona w stopę

Z ustaleń policjantów wynika, że w jednym z mieszkań na terenie gminy Pasym doszło prawdopodobnie do niekontrolowanego strzału z broni myśliwskiej, która należy do 51-letniego mężczyzny. W wyniku zdarzenia, niespełna 2-letnia dziewczynka została zraniona w stopę. Poszkodowana dziewczynka została przewieziona do szpitala celem udzielenia jej pomocy medycznej. Matka dziewczynki oraz dziadek, właściciel broni byli trzeźwi

— czytamy w komunikacie KPP w Szczytnie.

xyz/rmf24.pl/KPP w Szczytnie

