Na terenie Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie doszło do niekontrolowanego wystrzały z broni myśliwskiej, które znajdowała się tam jako dowód rzeczowy. 27 stycznia przypadkowo postrzelona z niej została dwulatka z gminy Pasym.
O sprawie poinformował portal rmf24.pl. Dziennikarze dotarli do informacji ze Szczytna, gdzie na terenie Komendy Powiatowej Policji doszło do wystrzału z broni myśliwskiej. Prokuratura Okręgowa w Olsztynie podejmie śledztw w tej sprawie. Na całe szczęście nikomu nic się nie stało.
Okazało się, że z tej broni postrzelona została wcześniej dwuletnia dziewczynka. Bron została zabezpieczona przez policję, jako materiał dowodowy.
Dwulatka raniona w stopę
Z ustaleń policjantów wynika, że w jednym z mieszkań na terenie gminy Pasym doszło prawdopodobnie do niekontrolowanego strzału z broni myśliwskiej, która należy do 51-letniego mężczyzny. W wyniku zdarzenia, niespełna 2-letnia dziewczynka została zraniona w stopę. Poszkodowana dziewczynka została przewieziona do szpitala celem udzielenia jej pomocy medycznej. Matka dziewczynki oraz dziadek, właściciel broni byli trzeźwi
— czytamy w komunikacie KPP w Szczytnie.
xyz/rmf24.pl/KPP w Szczytnie
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/751854-wystrzal-broni-na-policji-wczesniej-raniono-z-niej-dwulatke
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.