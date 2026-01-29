Z powodu wykrycia niebezpiecznej dla zdrowia bakterii w wodzie, Radomski Szpital Specjalistyczny wstrzymał przyjęcia pacjentów na zabiegi planowe i dializy. Nieczynny jest też punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – poinformował wicedyrektor lecznicy przy ul. Tochtermana Jerzy Zawodnik.
Wczoraj po południu szpital otrzymał informację z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu, że w próbce wody, z której korzysta lecznica, wykryto bakterię z grupy coli.
Dlatego do czasu wykonania kontrolnych badań szpital odciął zasilanie lokalnej sieci wodociągowej z własnego ujęcia wody
— powiedział Zawodnik.
Lecznica podjęła też decyzję, że wstrzymuje przyjęcia na planowe zabiegi i dializy. Nieczynne są również poradnie znajdujące się w Centrum Rehabilitacji przy ul. Narutowicza.
W związku z tym, że w tej samej lokalizacji co szpital funkcjonuje Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna, za którą odpowiada Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, punkt ten również jest nieczynny
– przekazała rzeczniczka RSS Wiktoria Kościelniak. Dodała, że najbliższy punkt pomocy zdrowotnej znajduje się w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Aleksandrowicza 5 w Radomiu.
Pacjenci wymagający dializ
Zapewniła również, że każdy pacjent wymagający dializ jest objęty opieką.
Pacjenci są systematycznie przewożeni do stacji dializ przy ul. Piastowskiej w Radomiu
— powiedziała Kościelniak.
Inspektorzy sanepidu pobrali do badań kolejne próbki wody.
Czekamy na wyniki. Mamy nadzieję, że przed południem otrzymamy pozytywną informację, że woda jest zdatna do spożycia i praca szpitala wróci do normalności
— powiedział dyr. Zawodnik.
Pacjenci lecznicy mają zapewnioną bezpieczną wodę pochodzącą m.in. z Wodociągów Miejskich. - Jest ona dostarczana w jednorazowych saszetkach. Wodę w butelkach przywożą także darczyńcy. Gwarantujemy, że dla nikogo jej nie zabraknie – powiedziała Kościelniak.
