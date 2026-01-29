Niebezpieczna sytuacja w radomskim szpitalu! Wstrzymano planowane przyjęcia na zabiegi planowe i dializy. Znamy powód

Z powodu wykrycia niebezpiecznej dla zdrowia bakterii w wodzie, Radomski Szpital Specjalistyczny wstrzymał przyjęcia pacjentów na zabiegi planowe i dializy. Nieczynny jest też punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – poinformował wicedyrektor lecznicy przy ul. Tochtermana Jerzy Zawodnik.

Wczoraj po południu szpital otrzymał informację z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu, że w próbce wody, z której korzysta lecznica, wykryto bakterię z grupy coli.

Dlatego do czasu wykonania kontrolnych badań szpital odciął zasilanie lokalnej sieci wodociągowej z własnego ujęcia wody

— powiedział Zawodnik.

Lecznica podjęła też decyzję, że wstrzymuje przyjęcia na planowe zabiegi i dializy. Nieczynne są również poradnie znajdujące się w Centrum Rehabilitacji przy ul. Narutowicza.

W związku z tym, że w tej samej lokalizacji co szpital funkcjonuje Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna, za którą odpowiada Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, punkt ten również jest nieczynny

– przekazała rzeczniczka RSS Wiktoria Kościelniak. Dodała, że najbliższy punkt pomocy zdrowotnej znajduje się w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Aleksandrowicza 5 w Radomiu.

Pacjenci wymagający dializ

Zapewniła również, że każdy pacjent wymagający dializ jest objęty opieką.

Pacjenci są systematycznie przewożeni do stacji dializ przy ul. Piastowskiej w Radomiu

— powiedziała Kościelniak.

Inspektorzy sanepidu pobrali do badań kolejne próbki wody.

Czekamy na wyniki. Mamy nadzieję, że przed południem otrzymamy pozytywną informację, że woda jest zdatna do spożycia i praca szpitala wróci do normalności

— powiedział dyr. Zawodnik.

Pacjenci lecznicy mają zapewnioną bezpieczną wodę pochodzącą m.in. z Wodociągów Miejskich. - Jest ona dostarczana w jednorazowych saszetkach. Wodę w butelkach przywożą także darczyńcy. Gwarantujemy, że dla nikogo jej nie zabraknie – powiedziała Kościelniak.

PAP/Tomasz Karpowicz

