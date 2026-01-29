Dowództwo Operacyjne poinformowało, że w godzinach nocnych do polskiej przestrzeni powietrznej wleciały obiekty z kierunku Białorusi. Jak wyjaśniła Straż Graniczna, pierwsze ujawnione obiekty to balony przemytnicze. Trwają czynności mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia - dodano.
W związku z obserwowaną w środę, 28 stycznia 2026 r., w godzinach nocnych wzmożoną aktywnością obiektów latających w przestrzeni przygranicznej z kierunku Białorusi informujemy, że sytuacja jest w pełni monitorowana przez Straż Graniczną. Pierwsze ujawnione obiekty to balony przemytnicze. Trwają czynności mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia. Straż Graniczna i @PolskaPolicja na bieżąco monitorują sytuację na wschodniej granicy kraju oraz pozostają w stałym kontakcie z @DowOperSZ
— czytamy w komunikacie Straży Granicznej.
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podkreśliło w porannym komunikacie, że tego rodzaju incydenty wpisują się w katalog działań o charakterze hybrydowym, z jakimi Polska ma do czynienia na kierunku wschodnim.
Sytuacja jest monitorowana na bieżąco, a siły i środki Sił Zbrojnych RP pozostają w gotowości do realizacji zadań związanych z ochroną polskiej przestrzeni powietrznej
— zapewniło Dowództwo.
Jak zaznaczono, lot wszystkich obiektów był nieprzerwanie monitorowany przez wojskowe systemy radiolokacyjne.
Nie stwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej
— podało DORSZ.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Balony z Białorusi wleciały do Polski! Wprowadzono ograniczenie dla ruchu cywilnego w przestrzeni powietrznej. „Sytuacja jest monitorowana”
„Ograniczenia w użytkowaniu części przestrzeni powietrznej”
Dla zapewnienia bezpieczeństwa „czasowo wprowadzono ograniczenia w użytkowaniu części przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim dla ruchu cywilnego”.
Działania te miały charakter prewencyjny i były zgodne z obowiązującymi procedurami
— poinformowano.
Straż Graniczna wyjaśniła, że pierwsze ujawnione obiekty to balony przemytnicze.
Trwają czynności mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia
— dodano.
Jednocześnie SG zapewniła, że sytuacja jest w pełni monitorowana.
DORSZ, SG i policja na bieżąco monitorują sytuację na wschodniej granicy kraju i pozostają w stałym kontakcie ze sobą prowadząc bieżącą wymianę informacji oraz przekazując niezbędne dane dotyczące zaobserwowanych obiektów.
PAP/Tomasz Karpowicz
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/751836-co-wlecialo-na-teren-polski-jest-komunikat-strazy-granicznej
