Co wleciało na teren Polski? Jest komunikat Straży Granicznej. "Trwają czynności mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia"

  • Kraj
  • opublikowano:
Komunikat Straży Granicznej / autor: Fratria/X
Komunikat Straży Granicznej / autor: Fratria/X

Dowództwo Operacyjne poinformowało, że w godzinach nocnych do polskiej przestrzeni powietrznej wleciały obiekty z kierunku Białorusi. Jak wyjaśniła Straż Graniczna, pierwsze ujawnione obiekty to balony przemytnicze. Trwają czynności mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia - dodano.

W związku z obserwowaną w środę, 28 stycznia 2026 r., w godzinach nocnych wzmożoną aktywnością obiektów latających w przestrzeni przygranicznej z kierunku Białorusi informujemy, że sytuacja jest w pełni monitorowana przez Straż Graniczną. Pierwsze ujawnione obiekty to balony przemytnicze. Trwają czynności mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia. Straż Graniczna i @PolskaPolicja na bieżąco monitorują sytuację na wschodniej granicy kraju oraz pozostają w stałym kontakcie z @DowOperSZ

— czytamy w komunikacie Straży Granicznej.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podkreśliło w porannym komunikacie, że tego rodzaju incydenty wpisują się w katalog działań o charakterze hybrydowym, z jakimi Polska ma do czynienia na kierunku wschodnim.

Sytuacja jest monitorowana na bieżąco, a siły i środki Sił Zbrojnych RP pozostają w gotowości do realizacji zadań związanych z ochroną polskiej przestrzeni powietrznej

— zapewniło Dowództwo.

Jak zaznaczono, lot wszystkich obiektów był nieprzerwanie monitorowany przez wojskowe systemy radiolokacyjne.

Nie stwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej

— podało DORSZ.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Balony z Białorusi wleciały do Polski! Wprowadzono ograniczenie dla ruchu cywilnego w przestrzeni powietrznej. „Sytuacja jest monitorowana”

„Ograniczenia w użytkowaniu części przestrzeni powietrznej”

Dla zapewnienia bezpieczeństwa „czasowo wprowadzono ograniczenia w użytkowaniu części przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim dla ruchu cywilnego”.

Działania te miały charakter prewencyjny i były zgodne z obowiązującymi procedurami

— poinformowano.

Straż Graniczna wyjaśniła, że pierwsze ujawnione obiekty to balony przemytnicze.

Trwają czynności mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia

— dodano.

Jednocześnie SG zapewniła, że sytuacja jest w pełni monitorowana.

DORSZ, SG i policja na bieżąco monitorują sytuację na wschodniej granicy kraju i pozostają w stałym kontakcie ze sobą prowadząc bieżącą wymianę informacji oraz przekazując niezbędne dane dotyczące zaobserwowanych obiektów.

PAP/Tomasz Karpowicz

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych