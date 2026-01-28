Komisja dyscyplinarna przy wojewodzie pomorskim uchyliła decyzję dyrektora szkoły podstawowej w Kielnie o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków nauczycielki, która podczas lekcji wyrzuciła do kosza krzyż. Nauczycielka tłumaczyła się, że do kosza wyrzuciła „cosplayowy gadżet od halloweenowego stroju”. „Szanuję przedmioty czci religijnej i w życiu nie wyrzuciłabym krzyża reprezentującego wiarę” - przekonywała. Po tym, jak sprawą zaczęła żyć cała Polska, Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo dot. podejrzenia obrazy uczuć religijnych uczniów Szkoły Podstawowej w Kielnie.
Nauczycielka z Kielna na Kaszubach (dane do wiad. redakcji) potwierdziła w rozmowie z PAP, że komisja dyscyplinarna dla nauczycieli przy wojewodzie pomorskim uwzględniła jej wniosek o cofnięcie decyzji o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków. W środa odebrała ona list polecony w tej sprawie.
O zawieszeniu nauczycielki w obowiązkach zdecydował 7 stycznia br. dyrektor szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Kielnie.
Cofnięcie jego decyzji oznacza, że nauczycielka może wracać do pracy. To ciąg dalszy sprawy po ujawnieniu, że podczas zajęć w szkole w Kielnie został wrzucony do kosza na śmieci krzyż, który jak tłumaczyła nauczycielka, miał być wcześniej użyty podczas zabawy halloweenowej przez jedną z uczennic.
Tłumaczenia nauczycielki
Do zdarzenia doszło 15 grudnia 2025 r. Nauczycielka zrelacjonowała PAP, że przedmiot w kształcie krzyża nie wisiał tamtego dnia w sali.
To się stało, gdy miałam swoją ostatnią lekcję z siódmą klasą, w dziewięcioosobowej grupie
— zaznaczyła i dodała, że wskazana zawieszka zawisła, gdy była odwrócona tyłem do uczniów.
Poprosiłam, żeby ją zdjęli. Oni powiedzieli, że nie zdejmą. A więc zdjęłam to i wyrzuciłam
— przekazała nauczycielka. Podkreśliła, że podczas wypowiedzi w mediach nie było nikogo z klasy, z którą prowadziła zajęcia.
Nauczycielka stwierdziła, że w przypadku tego przedmiotu nie można mówić o przedmiocie kultu religijnego, bo chodzi o zabawkę z halloweenowego stroju, w którym bawiły się dzieci.
Dochodzenie w sprawie obrazy uczuć religijnych uczniów szkoły w Kielnie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Wejherowie.
Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Mariusz Duszyński przekazał PAP, że postępowanie dotyczy podejrzenia obrazy uczuć religijnych uczniów szkoły poprzez publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej – krzyża zawieszonego w sali lekcyjnej – polegające na wrzuceniu go do kosza na śmieci.
PAP/wPolityce.pl/KK
