Wyrzuciła krzyż do kosza, decyzją komisji może wrócić do pracy! Uchylono zawieszenie nauczycielki ze szkoły podstawowej w Kielnie

Szkoła Podstawowa w Kielnie / autor: wPolsce24
Szkoła Podstawowa w Kielnie / autor: wPolsce24

Komisja dyscyplinarna przy wojewodzie pomorskim uchyliła decyzję dyrektora szkoły podstawowej w Kielnie o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków nauczycielki, która podczas lekcji wyrzuciła do kosza krzyż. Nauczycielka tłumaczyła się, że do kosza wyrzuciła „cosplayowy gadżet od halloweenowego stroju”. „Szanuję przedmioty czci religijnej i w życiu nie wyrzuciłabym krzyża reprezentującego wiarę” - przekonywała. Po tym, jak sprawą zaczęła żyć cała Polska, Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo dot. podejrzenia obrazy uczuć religijnych uczniów Szkoły Podstawowej w Kielnie.

Nauczycielka z Kielna na Kaszubach (dane do wiad. redakcji) potwierdziła w rozmowie z PAP, że komisja dyscyplinarna dla nauczycieli przy wojewodzie pomorskim uwzględniła jej wniosek o cofnięcie decyzji o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków. W środa odebrała ona list polecony w tej sprawie.

O zawieszeniu nauczycielki w obowiązkach zdecydował 7 stycznia br. dyrektor szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Kielnie.

Cofnięcie jego decyzji oznacza, że nauczycielka może wracać do pracy. To ciąg dalszy sprawy po ujawnieniu, że podczas zajęć w szkole w Kielnie został wrzucony do kosza na śmieci krzyż, który jak tłumaczyła nauczycielka, miał być wcześniej użyty podczas zabawy halloweenowej przez jedną z uczennic.

Tłumaczenia nauczycielki

Do zdarzenia doszło 15 grudnia 2025 r. Nauczycielka zrelacjonowała PAP, że przedmiot w kształcie krzyża nie wisiał tamtego dnia w sali.

To się stało, gdy miałam swoją ostatnią lekcję z siódmą klasą, w dziewięcioosobowej grupie

— zaznaczyła i dodała, że wskazana zawieszka zawisła, gdy była odwrócona tyłem do uczniów.

Poprosiłam, żeby ją zdjęli. Oni powiedzieli, że nie zdejmą. A więc zdjęłam to i wyrzuciłam

— przekazała nauczycielka. Podkreśliła, że podczas wypowiedzi w mediach nie było nikogo z klasy, z którą prowadziła zajęcia.

Nauczycielka stwierdziła, że w przypadku tego przedmiotu nie można mówić o przedmiocie kultu religijnego, bo chodzi o zabawkę z halloweenowego stroju, w którym bawiły się dzieci.

Dochodzenie w sprawie obrazy uczuć religijnych uczniów szkoły w Kielnie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Wejherowie.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Mariusz Duszyński przekazał PAP, że postępowanie dotyczy podejrzenia obrazy uczuć religijnych uczniów szkoły poprzez publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej – krzyża zawieszonego w sali lekcyjnej – polegające na wrzuceniu go do kosza na śmieci.

PAP/wPolityce.pl/KK

