44-letni Piotr K. - funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa - usłyszał w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku zarzut zabójstwa córki i usiłowania zabójstwa czworga członków rodziny. Podejrzany przyznał się do zarzucanych czynów – powiedział szef prokuratury Patryk Wegner.
44-latek został doprowadzony do prokuratury z policyjnej celi Komendy Miejskiej Policji w Słupsku kilka minut po godz. 11. Czynności procesowe trwały z nim niespełna dwie godziny.
Prokurator przedstawił 44-latkowi zarzut zabójstwa córki i usiłowania zabójstwa czterech osób, członków rodziny.
Podejrzany przyznał się do zarzucanych czynów. Złożył krótkie wyjaśnienia, będą one weryfikowane
— poinformował na briefingu prasowym prok. Wegner.
Przekazał, że ze względu na konieczność tej weryfikacji wyjaśnień podejrzanego ich treść nie będzie podawana do publicznej wiadomości.
Tragedia w Ustce
Mężczyzna w poniedziałek ok. godz. 21.30 w mieszkaniu teściów przy ul. Bałtyckiej w Ustce na Pomorzu zaatakował nożem rodzinę. Czteroletnia córka 44-latka zmarła na miejscu. Kilkudziesięciominutowa reanimacja była bezskuteczna. Żona napastnika, on sam, jego teściowie i syn trafili do szpitali w Słupsku, Lęborku i Sławnie.
W szpitalu wojewódzkim w Słupsku nadal przebywają żona i teściowa 44-latka, teść jest w szpitalu w Sławnie.
Adam Kacprzak/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/751779-piotr-k-uslyszal-zarzuty-podejrzany-przyznal-sie
