44-letni Piotr K. usłyszał zarzuty! "Podejrzany przyznał się"; "Złożył krótkie wyjaśnienia, będą one weryfikowane"

Piotr K. podczas doprowadzenia do Prokuratury Okręgowej w Słupsku / autor: PAP/Piotr Kowala
44-letni Piotr K. - funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa - usłyszał w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku zarzut zabójstwa córki i usiłowania zabójstwa czworga członków rodziny. Podejrzany przyznał się do zarzucanych czynów – powiedział szef prokuratury Patryk Wegner.

44-latek został doprowadzony do prokuratury z policyjnej celi Komendy Miejskiej Policji w Słupsku kilka minut po godz. 11. Czynności procesowe trwały z nim niespełna dwie godziny.

Prokurator przedstawił 44-latkowi zarzut zabójstwa córki i usiłowania zabójstwa czterech osób, członków rodziny.

Podejrzany przyznał się do zarzucanych czynów. Złożył krótkie wyjaśnienia, będą one weryfikowane

— poinformował na briefingu prasowym prok. Wegner.

Przekazał, że ze względu na konieczność tej weryfikacji wyjaśnień podejrzanego ich treść nie będzie podawana do publicznej wiadomości.

Tragedia w Ustce

Mężczyzna w poniedziałek ok. godz. 21.30 w mieszkaniu teściów przy ul. Bałtyckiej w Ustce na Pomorzu zaatakował nożem rodzinę. Czteroletnia córka 44-latka zmarła na miejscu. Kilkudziesięciominutowa reanimacja była bezskuteczna. Żona napastnika, on sam, jego teściowie i syn trafili do szpitali w Słupsku, Lęborku i Sławnie.

W szpitalu wojewódzkim w Słupsku nadal przebywają żona i teściowa 44-latka, teść jest w szpitalu w Sławnie.

Adam Kacprzak/PAP

