„Niepojęte”, „Po prostu brak słów”, „Jeszcze jeden moment hańby” - to przykłady komentarzy, które pojawiły się na portalu X po tym, jak Sąd Okręgowy w Toruniu skazał 67-letnią emerytkę na pół roku więzienia w zawieszeniu na rok za kierowanie „gróźb” pod adresem Jerzego Owsiaka.
„Ten wyrok jest nie do przyjęcia”
Na karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok, skazał sędzia Marcin Czarciński z Sądu Okręgowego w Toruniu 67-letnią Izabelę M. z Torunia, oskarżoną o kierowanie „gróźb” pod adresem Jerzego Owsiaka. Kobieta ma również zakaz kontaktowania się w jakikolwiek sposób z Owsiakiem przez trzy lata oraz zakaz zbliżania się do niego na odległość mniejszą niż 50 metrów.
Ten wyrok jest nie do przyjęcia. (…) Pani Izabela nic złego nie zrobiła, zamieściła wpis, który mieścił się w granicach wolności słowa
— powiedziała w rozmowie z reporterem telewizji wPolsce24 mec. Magdalena Majkowska, która broniła emerytki z Torunia.
To orzeczenie jest nieprawomocne i będziemy się odwoływać
— poinformowała.
„Po prostu brak słów”
Nieprawomocny wyrok sądu zadziwił opinię publiczną. Komentatorzy na portalu X nie ukrywali zaskoczenia decyzją sędziego Marcina Czarcińskiego.
Kara pół roku więzienia w zawieszeniu na rok, zakaz zbliżania i kontaktowania się z prezesem WOŚP oraz 1000 zł zadośćuczynienia na pokrzywdzonego. Wyrok wobec p. Izabeli jest nie do przyjęcia. Państwo silne wobec słabych, anonimowych i biednych. Oczywiście będziemy apelować!
— zapewniła mec. Magdalena Majkowska, która reprezentowała panią Izabele.
Wobec wyroku skazującego panią Izabelę na pół roku więzienia w zawieszeniu wydanego przez sędziego Marcina Czarcińskiego nie można milczeć. To wstęp do cenzury i akceptacja takiego wyroku będzie przyzwoleniem dla władzy do prześladowania każdego kto będzie chciał w Internecie wyrazić przeciw niej sprzeciw
— ostrzega Sebastian Kaleta.
Dzień hańby polskiego wymiaru sprawiedliwości. To co zrobiła Pani Izabela (a znam starsze panie dużo mniej powściągliwe w emocjach niż ona) nie spełnia znamion czynu zabronionego!!! Dochodzimy do sytuacji kiedy każdy może być skazany za wszystko
— zwrócił uwagę Paweł Szrot.
Jeszcze jeden moment hańby w procesie rozkładu „polskiego” „wymiaru” „sprawiedliwości”
— napisał Marcin Romanowski.
Władysław Frasyniuk uniewinniony za wyzwiska wobec funkcjonariuszy i żołnierzy na antenie telewizji. Postępowanie wobec Barbary Kurdej-Szatan za bluzgi wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej umorzone.
Emocjonalny wpis emerytki z Torunia o treści „giń człeku…” na Facebooku w kontekście Jerzego Owsiaka to przestępstwo za które należy kobiecie wymierzyć karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem. Coś chyba jest nie tak
— zwrócił uwagę mec. Bartosz Lewandowski.
Kompletnie niezrozumiałe orzeczenie. „Giń człeku…” to groźba w rozumieniu art. 190 par. 1 KK? A gdzie „uzasadniona obawa”, że w ogóle zostanie spełniona? I jeszcze kara pozbawienia wolności dla chorej starszej kobiety… Z pewnością mec. Magdalena Majkowska wniesie apelację
— dodał w kolejnym wpisie Lewandowski.
Ja takich „gróźb karalnych” otrzymuję miesięcznie kilkanaście
— zaznaczył dziennikarz Cezary Gmyz.
Hejtu nie wspieram, ale jeśli pobudzona emerytka za wpis w sieci dostaje pół roku więzienia w zawiasach, a tymczasem w polskich sądach masowo orzekano grzywny czy prace społeczne dla kierowców alkoholowych recydywistów, to coś tu mocno zgrzyta
— zauważył Łukasz Zboralski.
Pół roku więzienia za obrazę Owsiaka… Cóż z tego, że w zawieszeniu, ten wyrok to skandal. I jeszcze 1000 zł kary. Niepojęte
— ocenił użytkownik X „Tomasz”.
/wPolityce.pl/X/Oprac. Kamil Kwiatek
