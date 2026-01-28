Szczecińskie tramwaje funkcjonują z dużymi problemami. Pięć z 11 linii nie kursuje, niedrożne są kierunki na Prawobrzeże, Pomorzany, Głębokie. Miasto wyjaśnia w komunikatach, że powodem jest „wtórne oblodzenie” sieci trakcyjnej.
Wbrew wieczornym komunikatom władz miasta, tramwaje w Szczecinie w środę kursują tylko na sześciu liniach, na zmienionych trasach. Pięć linii (2, 3, 4, 7 i 11) jest wyłączonych.
Przez całą noc służby i tramwaje kursowały po mieście, by przygotować się na dzisiejszy poranek. Niestety są miejsca, w których natura dalej wygrywa — napisał na platformie społecznościowej prezydent Szczecina Piotr Krzystek.
Sytuacja jest dynamiczna, w miarę poprawy sytuacji, liczba tramwajów będzie się zwiększać
— dodał.
Komunikacja wznowiona w „niepełnym zakresie”
Jak poinformowała spółka Tramwaje Szczecińskie oraz Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego komunikacja wznowiona w „niepełnym zakresie”. Niedrożne są kierunku na Prawobrzeże, Pomorzany, Głębokie.
Wyjaśniono, że linia nr 1 kursuje na stałej trasie (Osiedle Zawadzkiego – Potulicka), natomiast pozostałe skrócono lub przekierowano (linia 5: Zajezdnia Pogodno - Stocznia Szczecińska; przez Al. Wojska Polskiego/Pl. Gałczyńskiego; linia 6: Gocław - Plac Rodła; przez Parkową - Matejki - Filharmonię - Pl. Żołnierza Polskiego, przystanek wspólny z linią 2 w kierunku Dworzec Niebuszewo, nr przystanku 11534 - Matejki - Parkowa - Dubois; linia 8: Gumieńce – Potulicka; przystanek Brama Portowa w kierunku Gumieniec wspólny z linią 9, nr przystanku 10832; linia 9: Potulicka - Zajezdnia Pogodno; linia 10: Gumieńce - Pl. Rodła; przez ul. Matejki - Filharmonia - Pl. Żołnierza, przystanek wspólny z linią 1 w kierunku Potulickiej, nr przystanku 31211).
ZDiTM podał, ze autobusy linii pospiesznych na trasie Wyszyńskiego – Basen Górniczy zatrzymują się na przystankach tramwajowych. Na nieczynnych liniach uruchomiono autobusową komunikację zastępczą.
Spółka TS przekazała, że w środę o świcie na ulicach Szczecina jest ok. 40 proc. „zaplanowanego taboru kolejowego”.
Problemy z komunikacją miejską w Szczecinie zaczęły się w poniedziałek rano, po marznących opadach deszczu i śniegu. Wszystkie tramwaje były unieruchomione przez niemal dwie doby. Wozy techniczne ściągały je do zajezdni. Jak zapowiadał prezydent Krzystek, w środę komunikacja tramwajowa miała działać „normalnie”.
W środę rano spółka TS poinformowała, że przyczyną problemów jest „wtórne oblodzenie sieci”. W nocy temperatura w Szczecinie spadła do minus 2 st. C. We wtorek wieczorem utrzymywała się ok. Zera.
