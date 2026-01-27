WIDEO

Antysemicki incydent na lotnisku w Krakowie. Agresywny mężczyzna kazał grupie Żydów wracać do swojego kraju

  • Kraj
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Pasażer krzyczał w języku angielskim do grupy Żydów, żeby byli cicho i by wracali do Izraela. / autor: Fratria
Pasażer krzyczał w języku angielskim do grupy Żydów, żeby byli cicho i by wracali do Izraela. / autor: Fratria

W związku z doniesieniami medialnymi o antysemickim incydencie na lotnisku w Krakowie Balicach, policja prowadzi czynności sprawdzające, mające na celu ustalenie, czy doszło do przestępstwa. W sprawie oświadczenie wydał port lotniczy.

Na nagraniu opublikowanym w serwisach społecznościowych widać, że pasażer krzyczy w języku angielskim do grupy Żydów, żeby byli cicho i by wracali do Izraela, a Polska jest jego krajem.

Co się stało?

Do zdarzenia doszło w 26 stycznia. Na miejscu interweniowały ochrona lotniska i straż graniczna. Po zajściu mężczyzna odleciał samolotem. Policja nie ma komisariatu na lotnisku i nie otrzymała zgłoszenia o sprawie, a dowiedziała się o niej z mediów.

Komenda Powiatowa Policji w Krakowie prowadzi czynności sprawdzające. Takie czynności są prowadzone przed wszczęciem postępowania. Mają one na celu ustalenie, czy doszło do wykroczenia, czy doszło do przestępstwa. Jeżeli tak, to zostanie wszczęte postępowanie

— powiedziała PAP rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie podinsp. Katarzyna Cisło.

Stanowisko lotniska

Kraków Airport oświadczyło, że „osoba, która dopuściła się tego aktu agresji, nie jest pracownikiem lotniska, funkcjonariuszem służb państwowych, ani przedstawicielem jakiegokolwiek przewoźnika lotniczego”.

Była to osoba prywatna, będąca pasażerem innego lotu

— podał port lotniczy.

Podkreślił również, że „na terenie Kraków Airport nie ma i nie będzie zgody na jakiekolwiek formy agresji, mowy nienawiści czy dyskryminacji wobec pasażerów – niezależnie od ich pochodzenia”.

CZYTAJ TAKŻE:

Prezydent Nawrocki: To naród niemiecki doprowadził do zbrodni, którą znamy jako Holokaust. To naród niemiecki popierał Adolfa Hitlera

Parlament Europejski i niemiecki ambasador „zapomnieli”, kto odpowiada za Holokaust. Mocna reakcja Mularczyka

81 lat temu oswobodzono niemiecki obóz Auschwitz. „Pamiętając o Ofiarach, musimy też pamiętać, kto był sprawcą Zagłady

Adrian Siwek/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych