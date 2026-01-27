Funkcjonariusz SOP, który zaatakował rodzinę, nie brał udziału w ochronie VIP-ów. "Wszczęto procedurę usunięcia ze służby"

  • Kraj
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Znicz przed wejściem na klatkę schodową budynku mieszkalnego w Ustce, w którym doszło do zabójstwa / autor: PAP/Piotr Kowala
Znicz przed wejściem na klatkę schodową budynku mieszkalnego w Ustce, w którym doszło do zabójstwa / autor: PAP/Piotr Kowala

Funkcjonariusz SOP, który zaatakował nożem swoją rodzinę (zawieszony już w czynnościach), przy czym śmiertelnie ranił czteroletnią córkę, nie brał bezpośredniego udziału w czynnościach ochronnych najważniejszych osób w państwie - podaje MSWiA.

Prokuratura Okręgowa w Słupsku wszczęła dziś śledztwo w sprawie 44-letniego funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa, który zaatakował nożem swą rodzinę w Ustce i śmiertelnie ranił czteroletnią córkę. W środę prokuratura planuje przedstawienie mu zarzutów.

CZYTAJ TAKŻE: Nowe informacje w sprawie tragedii w Ustce! Znany jest stan zdrowia poszkodowanych. Co wiemy o funkcjonariuszu SOP?

MSWiA: Służył w Warszawie, nie pracował z VIP-ami

Tomasz Kułakowski, zastępca rzecznika MSWiA, poinformował, że funkcjonariusz służył w Warszawie.

Został zapytany o to, czy brał on udział w ochronie najważniejszych polityków.

Ten funkcjonariusz, i to też od razu zdementuję, nie brał bezpośredniego udziału w żadnych czynnościach ochronnych najważniejszych osób w państwie

— powiedział

Zawieszenie i procedura usunięcia ze służby

W dzisiejszym oświadczeniu dla mediów Kułakowski poinformował, że „funkcjonariusz jest już zawieszony”.

Wszczęto wobec niego także procedurę usunięcia ze służby

— dodał.

Kułakowski przekazał również, że na polecenie kierownictwa MSWiA, Biuro Nadzoru Wewnętrznego wszczęło czynności sprawdzające przebieg służby tego funkcjonariusza, w tym także badań okresowych, które przechodził.

Dodał, że funkcjonariusz od 23 lat służył w formacji. Na początku października przeszedł badania okresowe.

Funkcjonariusz SOP usłyszy jutro zarzuty?

Prokuratura Okręgowa w Słupsku wszczęła śledztwo w sprawie 44-letniego funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa, który zaatakował nożem swą rodzinę w Ustce i śmiertelnie ranił czteroletnią córkę. Jutro prokuratura planuje przedstawienie mu zarzutów – poinformował PAP prokurator okręgowy Patryk Wegner.

Szef Prokuratury Okręgowej w Słupsku zaznaczył, że z aktualnie posiadanych przez niego informacji nie wynika, by stan zdrowia mężczyzny nie pozwolił na jego doprowadzenie do siedziby prokuratury. 44-latek po ataku na rodzinę, jak podawała policja, sam został ranny. Trafił do jednego ze szpitali na Pomorzu.

Prok. Wegner wskazał, że czynności z podejrzanym planowane są na środę po przeprowadzeniu sekcji zwłok czterolatki.

Robimy starania, by ta sekcja zwłok przeprowadzona została jeszcze we wtorek

— powiedział.

Dodał, że jeżeli lekarze pozwolą, to prokurator chciałby w charakterze świadka także przesłuchać choćby jedną osobę z pokrzywdzonej rodziny.

Podkreślił, że na tym etapie śledztwa za wcześnie na ustalenie okoliczności zdarzenia i motywu działania sprawcy.

Komunikat SOP

Służba Ochrony Państwa złożyła w dzisiejszym komunikacie kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim funkcjonariusza. Dodała, że jest w kontakcie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Słupsku, gdzie przebywają ranni.

Poinformowała także, że zatrzymany funkcjonariusz SOP od 23 lat służy w formacji, a na początku października 2025 r. przeszedł badania okresowe, w tym psychologiczne i został dopuszczony do dalszej służby.

CZYTAJ TAKŻE: Horror w Ustce! Funkcjonariusz SOP zaatakował nożem swoją rodzinę. W wyniku odniesionych ran zmarła czteroletnia dziewczynka

PAP/x/oprac. Joanna Jaszczuk

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych