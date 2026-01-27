Długa lista wymagań, oferowana wypłata w wysokości odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę w 2026 r. Sieć obiegła oferta pracy w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk (IF PAN). Za unikalne umiejętności – doktorat z fizyki, co najmniej czteroletnie doświadczenie zawodowe czy biegłą znajomość języka angielskiego IF PAN oferuje 4806 zł brutto.
Polscy naukowcy, którzy robią kariery za granicą, są wielką dumą, a premier i ministrowie zawsze chętnie chwalą się ich osiągnięciami. Czy jednak można powiedzieć, że państwo polskie szanuje tych, którzy swoje życie poświęcili nauce, pracują nad odkryciami i wynalazkami, dzięki którym nasze życie w wielu dziedzinach może zmienić się na lepsze?
Długa lista wymagań, wynagrodzenie… minimalne
Oferty pracy, takie jak ta w Instytucie Fizyki PAN, pokazują, że najwyraźniej jest dokładnie odwrotnie.
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zespole Mikroskopii Elektronowej w Środowiskowym Laboratorium Badań Rentgenowskich i Elektronomikroskopowych
— podkreślono w ogłoszeniu.
Opis stanowiska, w tym obowiązków, zakresu zadań i wymagań, zajmuje prawie 1,5 strony. Informację o wynagrodzeniu znajdziemy dopiero na kolejnej stronie. To zawrotna kwota 4806 zł, w dodatku brutto.
IF PAN oczekuje od kandydatów m.in. doktoratu w dziedzinie fizyki, doświadczenia zawodowego 4-10 lat, biegłej znajomości języka angielskiego, udokumentowanej publikacjami „znajomości i wykorzystania metod badawczych mikroskopii elektronowej w badaniach materiałowych”. Wynagrodzenie odpowiada natomiast wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2026 r.
„Smutna rzeczywistość polskiej nauki”
Ogłoszenie wywołało ożywioną dyskusję w internecie, ale także - w naturalny sposób - w środowisku naukowym.
Prawdziwa okazja! Po 5 latach trudnych studiów z fizyki i 4 latach wymagającego doktoratu z fizyki ciała stałego mamy szansę pracować za pensje minimalna przy mikroskopie TEM w Instytutcie Fizyki PAN. To niestety smutna rzeczywistość polskiej nauki. Nie wiem w jaki sposób takie warunki mają zachęcić młodych ludzi do wyboru kariery naukowej nie mówiąc już o zachęceniu do przyjazdu kogoś z zagranicy
— napisał na portalu X prof. Piotr Sankowski, polski informatyk, dyrektor Instytutu Badawczego IDEAS.
Jakby ktoś walił na ulicy w poprzedni rząd, wszczynał awantury oraz siłował się z policją, to mógłby dostać stawki kilkukrotnie wyższe jako „ekspert” w jakiejś ministerialnej komisji, a tak to musi dać radę za minimalną…
— skomentował mec. Bartosz Lewandowski.
Ale my też jesteśmy za to odpowiedzialni. Bo przez lata nie protestowaliśmy - jako środowisko - gdy nas głodzono, gdy robione na nas dziwne neoliberalne eksperymenty
— napisał dr Bartosz Rydliński.
Tryb zatrudnienia: czas określony 1 rok, z możliwością przedłużenia. Wymiar etatu: Pełny etat. Wynagrodzenie: 4806 pln/brutto. Marcin Kulasek, MNiSW, jak Wam nie wstyd?
— skomentowała poseł Marcelina Zawisza.
