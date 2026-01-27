W związku z wstrzymaniem ruchu tramwajów dzisiaj w Szczecinie nadal działać będzie komunikacja zastępcza – poinformował Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Wyznaczono sześć tymczasowych tras autobusowych oraz wydłużono pięć linii.
Z powodu trudnych warunków pogodowych szczecińskie tramwaje są unieruchomione od poniedziałku. Miasto zorganizowało autobusową komunikację zastępczą, wyznaczając sześć tymczasowych tras. Autobusy kursują od godz. 5, z częstotliwością co 10, 15, 20 lub 30 minut.
Autobusy z oznaczeniem „za tramwaj” jeżdżą z Gumieniec na Pl. Kościuszki (co 10 minut), z dworca Niebuszewo przez ul. Niemierzyńską na Os. Zawadzkiego (co 15 min.), ze Stoczni Szczecińskiej przez ul. Piłsudskiego na Pl. Kościuszki (co 15 min.), z pętli Turkusowa na Basen Górniczy (co 20 min.), z Gocławia na Pomorzany (co 20 min.) oraz z Os. Zawadzkiego przez ul. Mickiewicza na Pl. Kościuszki (co 30 min.).
ZDiTM poinformował również o wydłużeniu pięciu linii autobusowych (w poniedziałek zmodyfikowano trasy trzech). Linia 57 kursuje z Warszewa przez ul. Niemcewicza, Al. Wyzwolenia na Pl. Rodła; 61 jeździ z Podjuch na Potulicką, 87 łączy Podbórz z pętlą Potulicka, 99 obsługuję trasę Gocław – Stocznia Szczecińska – Kołłątaja, 103 kursuje z Polic przez Głębokie do os. Zawadzkiego.
Jak informował w poniedziałek wieczorem zastępca prezydenta Szczecina, odpowiedzialny m.in. za transport publiczny, Łukasz Kadłubowski – uruchomienie tramwajów uniemożliwia pogoda. Po marznących opadach deszczu i śniegu sieć trakcyjna jest oblodzona. W nocy temperatura utrzymywała się poniżej zera.
Brygady techniczne cały czas pracują w terenie – trwa holowanie unieruchomionych składów do zajezdni. Stopień oblodzenia trakcji oraz pantografów jest bardzo duży, co uniemożliwia bezpieczne wypuszczenie tramwajów na linie
— wyjaśniał na portalach społecznościowych Kadłubowski.
Poprosił mieszkańców Szczecina o „zaplanowanie porannego dojazdu innymi środkami transportu”. Zapewnił, że jeśli warunki pogodowe się poprawią, tramwaje „natychmiast wrócą na trasy”.
W Szczecinie jest 11 linii tramwajowych. Aktualne komunikaty na temat komunikacji publikowane są na stronie: zditm.szczecin.pl/pl/pasazer/informacje oraz na stronach urzędu miasta.
