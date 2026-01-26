Do godziny 15.00 w związku z sytuacją pogodową zanotowano w całym kraju ponad 200 zgłoszeń Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej interwencji strażacy mieli w województwie zachodniopomorskim – przekazało po odprawie MSWiA.
Późnym popołudniem w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się odprawa hybrydowa służb i wojewodów z udziałem kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Udział wziął w niej wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański, wojewodowie i przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za monitorowanie i reagowanie na sytuacje pogodowe i hydrologiczne, w tym Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Infrastruktury, Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz PKP Polskich Linii Kolejowych SA.
Wcześniej na terenach, gdzie obowiązują ostrzeżenia pogodowe, odbyły się posiedzenia Wojewódzkich Zespołów Zarządzania Kryzysowego (WZZK). W poniedziałek RCB rozesłało alerty przed marznącym deszczem i gołoledzią do pięciu województw. Ostrzeżenie trafiło do województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego.
Jak przekazał po odprawie resort spraw wewnętrznych, 26 stycznia do godziny 15.00 w związku z sytuacją pogodową w całym kraju zanotowano ponad 200 zgłoszeń Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej interwencji strażacy mieli w województwie zachodniopomorskim – 40.
Według stanu z godz. 15.00 nie było awarii energetycznych, a wszystkie drogi były przejezdne.
Natomiast podczas posiedzeń WZZK w województwach podlaskim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim służby zostały postawione w stan gotowości do podejmowania działań adekwatnych do zaistniałej sytuacji pogodowej. Monitorowana jest sytuacja meteorologiczna oraz hydrologiczna
— dodało w komunikacie MSWiA.
Zaapelowało o sprawdzanie aktualnych ostrzeżeń pogodowych i komunikatów służb.
Ostrzeżenia IMGW
Od rana w 13 województwach obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed marznącymi opadami deszczu powodującymi gołoledź. Ostrzeżeniami II stopnia przed opadami marznącymi objęte są województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i lubuskie. W woj. mazowieckim, podkarpackim, lubelskim, łódzkim oraz częściowo w świętokrzyskim i podkarpackim obowiązują alerty I stopnia przed opadami marznącymi.
Ostrzeżenia I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.
PAP/Tomasz Karpowicz
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/751660-oto-skutki-pogody-straz-pozarna-miala-rece-pelne-roboty
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.