23 stycznia 2026 roku na profilu „Służby w akcji” zamieszczono nagranie, na którym widać samochód na drodze szybkiego ruchu, który w pewnym momencie rozpędza się do prędkości 320 kilometrów na godzinę, tym samym bardzo znacząco łamiąc dopuszczalną prędkość i sprawiając duże zagrożenie na drodze. Policja szybko ustaliła kierowcę, a jego auto zostało zarekwirowane. Młody kierowca w nagraniu zamieszczonym sieci nie przeprosił, a zamiast tego zaczął… żalić się na zabranie mu auta.
Hej Policja. Kolejny Pirat Morderca leci 320 km/h wrzucają to na Facebook, bo niczego się nie boją. Pytanie dlaczego? Aż tak niskie IQ czy myślą, że policja jest tak mało skuteczna?
— napisano na profilu „Służby w akcji”. Oznaczono w nim policję.
Absurdalne żale młodego kierowcy
Po trzech dniach od wspomnianego nagrania na profilu „Służby w akcji” zauważono, że prokuratura już zdecydowała o zabezpieczeniu samochodu marki BMW młodego pirata drogowego. Jednak młody kierowca w wideo zamieszczonym w sieci, zamiast wyrazić skruchę, zaczął się… żalić na to, że zarekwirowano mu auto.
Po rozmowie z adwokatem dochodzimy wszyscy do wniosku, również organy tutaj, że jest to sprawa bardzo na wyrost i medialnie zostało tutaj podjęte dużo kroków nieadekwatnych do sytuacji. Nikt z tych osób, które tutaj były, z organów ścigania oraz adwokat, stwierdziły, że nigdy nie widziały takiej sytuacji, żeby przy takim czymś samochód był zabierany
— mówił młody kierowca, tym samym wykazując się niebywałą wręcz bezczelnością.
Możecie sobie sami zinterpretować, o co tutaj może chodzić. Także no, widać, że prawo tutaj funkcjonuje sobie, jak chce, a nie tylko kieruje się sprawiedliwością
— dodał, kreując się na poszkodowanego.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/751643-pedzil-bmw-320-kmh-teraz-zali-sie-ze-zabrano-mu-auto
