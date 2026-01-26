Od rana w północnej części woj. mazowieckiego występują marznące opady deszczu i gołoledź. Policja apeluje do kierowców o ostrożną jazdę. Od rana występują utrudnienia na drogach spowodowane sytuacją pogodową - m.in. na S7 w pow. mławskim, gdzie przewróciły się samochody ciężarowe. W wielu szkołach w woj. wielkopolskim i zachodniopomorskim odwołano lekcje. Mieszkańcy Polski muszą uważać także na mgłę i szadź. Z kolei luty rozpocznie się mrozem, który może wynieść nawet -26 stopni. Najzimniej może być na Mazowszu.
Jak poinformował PAP asp. Marcin Sawicki z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, dziś przed południem wystąpiły utrudnienia na drodze S7 w pow. mławskim.
Od godzin porannych zablokowany jest pas ruchu w kierunku Gdańska – na wysokości Strzegowa. Podobna sytuacja występuje na wysokości miejscowości Kuklin, gdzie zablokowany jest pas w kierunku Warszawy
— powiedział policjant.
W obydwu przypadkach kierowcy samochodów ciężarowych nie dostosowali prędkości do panujących warunków na drodze i w wyniku poślizgu naczepy przewróciły się na jezdnię. Kierowcom nic się nie stało, ale na trasie od kilku godzin występują utrudnienia.
Policja apeluje o dostosowanie prędkości do warunków na drodze, zachowanie odpowiedniego odstępu i niewykonywanie gwałtownych manewrów.
Kolizje, wypadki, odwołane zajęcia w szkołach
W 13 województwach obowiązują ostrzeżenia IMGW przed marznącymi opadami deszczu, a w dziewięciu - alert RCB.
W Wielkopolsce i Zachodniopomorskiem w wielu szkołach odwołano lekcje.
W woj. wielkopolskim zajęć nie ma w 245 szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Najwięcej szkół, ponad 100, zawiesiło lekcje w centrum regionu. Trudna sytuacja jest na północy województwa. Większość placówek odwołała zajęcia na cały dzień, część odwołała tylko pierwsze 2-3 lekcje. Głównym powodem odwołania lekcji jest problem z dojazdem do szkoły.
Podobnie jest w woj. zachodniopomorskim gdzie z powodu opadów marznącego deszczu i gołoledzi od północy doszło do 105 kolizji i wypadków. Jak poinformował Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki lekcje odwołano m.in. w Szczecinie, Stargardzie, Świnoujściu i Gryfinie. W sumie zamkniętych zostało ponad 50 placówek. Placówki, w których odwołano lekcje, są zobowiązane do zapewnienia opieki dzieciom, jeśli nie mogły one pozostać w domu.
Warunki pogodowe i oblodzenie sieci trakcyjnej spowodowały też opóźnienia i odwołania pociągów.
CZYTAJ TAKŻE: Poważne opóźnienia pociągów! Część kursów odwołana! Oblodzenie trakcji paraliżuje kolej w Polsce. Problem dotyczy wielu tras w całym kraju
Dokładniejsza prognoza na ostatni tydzień stycznia
Spodziewana jest bardzo niebezpieczna pogoda. Będą śliskie nawierzchnie dróg i chodników. Jednocześnie będą utrudnienia dla kierowców, bo pojawi się gęsta mgła ograniczająca znacznie widzialność
— poinformowała PAP synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska.
26 stycznia w całym kraju pogoda będzie pochmurna. Jedynie na południu możliwe większe przejaśnienia oraz rozpogodzenia. Na północy możliwe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Dodatkowo w pasie od północy przez centrum aż po Lubelszczyznę spodziewane są opady marznącego deszczu powodującego gołoledź. Na południu, w szczególności na południowym wschodzie możliwy deszcz.
Temperatura od minus 2 st. C na Suwalszczyźnie, od 1 st. C do 2 st. C w Centrum do 8 st. C na zachodzie oraz południu kraju.
W związku z opadami deszczu marznącego dla Polski północnej oraz północno-wschodniej wydane są ostrzeżenia I i II stopnia przed opadami marznącymi powodującymi gołoledź.
W nocy z poniedziałku na wtorek będzie pochmurnie, większe rozpogodzenia na południu oraz na ziemi łódzkiej. Na zachodnie, na północy kraju oraz nad morzem poza opadami marznącymi będą występowały opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu.
Temperatura w nocy najniższa wyniesie minus 3 st. na pomorzu wschodnim, najwyższa będzie 0 st. C nad morzem. Wiatr słaby z kierunków południowych.
IMGW wydało na noc ostrzeżenia I stopnia o oblodzeniu dla południowo-zachodniej Polski oraz alert I stopnia przed gęstymi mgłami w pasie od Gdańska po Zamość.
Alerty zapowiadają, że do godz. 9 we wtorek na terenie województwa podlaskiego oraz częściowo woj. lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego prognozowane jest zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem oraz w trakcie opadów mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Natomiast w województwie kujawsko-pomorskim oraz niektórych regionach woj. łódzkiego, pomorskiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego utrzymywać się będą gęste mgły ograniczające widzialność do 200 m i lokalnie osadzające szadź.
Ponadto dziś wieczorem zaczną obowiązywać wydane przez IMGW ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem oraz przed gęstą mgłą.
Co nas czeka w lutym?
Na tym jednak nie koniec. Od czwartku 29 stycznia do Polski zacznie wkraczać chłodniejszy front z północnego wschodu, a temperatury spadną do kilkunastu stopni na minusie. Luty rozpocznie się jeszcze zimniej.
W niedzielę 1 lutego we wschodniej części Polski temperatury minimalne mogą wynieść od -19 do -22 stopni. Na zachodzie kraju najniższa temperatura to od -14 do -18 stopni.
W poniedziałek 2 lutego temperatura w woj. mazowieckim spadnie nawet do -26 stopni. Również w innych regionach – zwłaszcza na wschodzie kraju –przekroczona zostanie granica -20 stopni. We wtorek 3 lutego na Mazowszu nieznacznie cieplej, choć nadal poniżej -20 (nawet -24 st.). W zachodniej części kraju mrozy wyniosą kilkanaście stopni poniżej zera.
Zimny front zacznie nieco się cofać 4 lutego (bardzo powoli). Tego dnia mieszkańcy Mazowsza mogą spodziewać się -22 stopni, Lubelszczyzny -21. W pozostałych regionach nie zostanie przekroczona granica -20 stopni, choć nadal będzie mroźnie. Ocieplenie rozpocznie się od piątku 6 lutego, a temperatury mogą wzrosnąć nawet do dodatnich wartości. Choć 10 lutego przyniesie ochłodzenie, to jak na razie nie powrócą siarczyste mrozy – wyniosą od -2 do -5 stopni.
PAP/PR/IMGW/oprac. Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/751616-gololedz-szadz-i-mgly-opanowaly-polske-co-czeka-nas-w-lutym
