Z powodu oblodzenia sieci trakcyjnej pociągi PKP Intercity mogą być opóźnione lub odwołane; wstrzymano ruch pociągów na kilku odcinkach - m.in. Poznań Główny - Frankfurt/Oder i Poznań Główny - Wrocław Główny - podał przewoźnik. Utrudnienia występują też na stacji Warszawa Zachodnia.
W dniu 26.01.2026 roku w związku z oblodzeniem sieci trakcyjnej spowodowanym opadami marznącego deszczu pociągi PKP Intercity mogą doznawać wysokich opóźnień lub zostać odwołane
— przekazał przewoźnik w komunikacie.
Wstrzymany ruch
Wstrzymano ruch pociągów na kilku odcinkach:
— Poznań Główny – Frankfurt/Oder w obu kierunkach;
— Poznań Główny – Wrocław Główny w obu kierunkach;
— Rzepin – Szczecin Główny obu kierunkach;
— Poznań Główny – Szczecin Główny obu kierunkach.
Zmieniona organizacja ruchu
Jednocześnie zmieniona zostanie organizacja ruchu czterech pociągów. Np. IC nr 83106/7 „OSTERWA” relacji Szczecin Główny – Zakopane został odwołany na odcinku Szczecin Dąbie - Zakopane, a IC nr 8034/5 „ZAMOYSKI” relacji Kołobrzeg – Piła Główna został odwołany na całej trasie. Odwołano też pociąg IC nr 58103/2 „ŻUŁAWY” relacji Olsztyn Główny – Szczecin Główny na odcinku Gdynia Główna - Szczecin Główny; podróżnym umożliwiono przejazd tą trasą pociągiem IC nr 58105/4 „BRYZA” relacji Olsztyn Główny – Szczecin Główny. Okrężną drogą przewoźnik skierował skład IC nr 6502/3 „MAMRY” relacji Wrocław Główny – Olsztyn Główny. Pojedzie on przez Krotoszyn, Ostrów Wielkopolski, Jarocin z pominięciem postojów na kilku stacjach.
Zastępcze wagony w PKP Intercity
W przypadku 12 pociągów PKP Intercity wprowadzone zostaną zastępcze wagony; w związku z tym pasażerom mogą być przydzielone inne miejsca, niż wskazane na bilecie.
Firma przekazała, że klienci mają prawo do zgłoszenia reklamacji - za pośrednictwem formularza reklamacyjnego, który jest na stronie internetowej, w dowolnej kasie biletowej oznaczonej logotypem PKP Intercity oraz przesyłką pocztową na adres: PKP Intercity S.A. Centrala Spółki, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa.
Z informacji zamieszczonych na stronie portalpasazera.pl, zarządzanej przez PKP PLK wynika, że na stacji Warszawa Zachodnia również występują utrudnienia spowodowane głównie złymi warunkami atmosferycznymi. Pociągi mogą być opóźnione nawet 50 minut.
Utrudnienia w Warszawie i okolicach
Warszawski Transport Miejski poinformował natomiast, że „z przyczyn technicznych na stacji Warszawa Zachodnia” występują utrudnienia w kursowaniu pociągów Szybkich Kolei Mazowieckich, tj. S2, S3, S4 i S40. „Możliwe opóźnienia, odwołania, przekierowania i relacje skrócone pociągów” - dodał WTM.
SKM na Facebooku informowała zaś o kilku opóźnionych pociągach, np. skład ze stacji Zegrze Południowe do stacji Piaseczno miał pojechać z pominięciem odcinka Warszawa ZOO - Warszawa Wola, przez dalekobieżną linię średnicową i stację Warszawa Centralna, z zatrzymaniem na każdym przystanku po trasie przejazdu. Pociąg ze stacji Pruszków do stacji Otwock był opóźniony powyżej 30 minut „z powodu interwencji Pogotowia Ratunkowego do jednego z Pasażerów”.
PAP/Tomasz Karpowicz
CZYTAJ TAKŻE: Alert RCB dla dziewięciu województw! Ostrzeżenia IMGW obowiązują w aż trzynastu! To czeka mieszkańców w najbliższych godzinach
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/751594-powazne-opoznienia-pociagow-problem-dotyczy-wielu-tras
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.