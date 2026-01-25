Na odcinku Ożarów-Błonie pociągi Intercity uderzyły w samochód osobowy. Kierowca zdążył uciec, z pociągów strażacy ewakuowali około 300 osób. Ruch został na tym odcinku wstrzymany.
W miejscowości Błonie, na przejeździe kolejowym zatrzymał się samochód. Uderzył w niego pociąg, a następnie drugi nadjeżdżający z przeciw. Samochód zapalił się, a od niego lokomotywa
— powiedział PAP oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim mł. kpt. Damian Dolniak.
Samochód zepsuł się na przejeździe kolejowym
Strażak dodał, że ewakuowano około 300 osób. Kierowca zdążył sam uciec.
Podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja z policji powiatu warszawskiego zachodniego sprecyzowała, że do wypadku doszło na przejeździe na ulicy Poniatowskiego.
Na przejeździe zepsuł się Ford Focus. Kierowca chciał go zepchnąć z torów, niestety nie zdążył i w auto uderzył pociąg Intercity relacji Szczecin Główny - Rzeszów Główny. Samochód wpadł na drugi tor, gdzie uderzył w niego drugi skład Intercity
— dodała.
Na odcinku Ożarów - Błonie, Koleje Mazowieckie wprowadziły zastępczą komunikację autobusową. Pociągi PKP IC kierowane drogą okrężną
— przekazały PKP PLK.
Adam Bąkowski/PAP
