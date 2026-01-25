Chwile grozy na przejeździe kolejowym. Pociągi uderzyły w samochód - wybuchł pożar. Ewakuowano około 300 pasażerów

  • Kraj
  • opublikowano:
Chwile grozy na przejeździe kolejowym. Pociągi uderzyły w samochód - wybuchł pożar. Ewakuowano około 300 pasażerów. Na zdjęciu wnętrze PKP Intercity oraz wpis Janusza Malinowskiego (screen z X) / autor: Fratria/X-Janusz Malinowski (screen)
Chwile grozy na przejeździe kolejowym. Pociągi uderzyły w samochód - wybuchł pożar. Ewakuowano około 300 pasażerów. Na zdjęciu wnętrze PKP Intercity oraz wpis Janusza Malinowskiego (screen z X) / autor: Fratria/X-Janusz Malinowski (screen)

Na odcinku Ożarów-Błonie pociągi Intercity uderzyły w samochód osobowy. Kierowca zdążył uciec, z pociągów strażacy ewakuowali około 300 osób. Ruch został na tym odcinku wstrzymany.

W miejscowości Błonie, na przejeździe kolejowym zatrzymał się samochód. Uderzył w niego pociąg, a następnie drugi nadjeżdżający z przeciw. Samochód zapalił się, a od niego lokomotywa

— powiedział PAP oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim mł. kpt. Damian Dolniak.

Samochód zepsuł się na przejeździe kolejowym

Strażak dodał, że ewakuowano około 300 osób. Kierowca zdążył sam uciec.

Podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja z policji powiatu warszawskiego zachodniego sprecyzowała, że do wypadku doszło na przejeździe na ulicy Poniatowskiego.

Na przejeździe zepsuł się Ford Focus. Kierowca chciał go zepchnąć z torów, niestety nie zdążył i w auto uderzył pociąg Intercity relacji Szczecin Główny - Rzeszów Główny. Samochód wpadł na drugi tor, gdzie uderzył w niego drugi skład Intercity

— dodała.

Na odcinku Ożarów - Błonie, Koleje Mazowieckie wprowadziły zastępczą komunikację autobusową. Pociągi PKP IC kierowane drogą okrężną

— przekazały PKP PLK.

Adam Bąkowski/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych