Alert RCB dla tego powiatu! Zalecane jest "unikanie aktywności na zewnątrz" i "niewietrzenie pomieszczeń"

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed złą jakością powietrza dla odbiorców powiatu żywieckiego w woj. śląskim. Zalecane jest unikanie aktywności na zewnątrz i niewietrzenie pomieszczeń. Alert obowiązywać będzie w niedzielę 25 stycznia.

Obecność pyły zawieszonego PM10

RCB ostrzega przed złą jakością powietrza w związku z obecnością pyłu zawieszonego PM10.

Pył PM10 jest jednym ze składników smogu. Zawiera m.in. substancje toksyczne. Powstaje jako produkt spalania w piecach i kotłach na paliwa stałe. Smog tworzy się w wyniku mieszania się dymu, pyłów i innych zanieczyszczeń z mgłą lub wilgocią w powietrzu.

