Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed złą jakością powietrza dla odbiorców powiatu żywieckiego w woj. śląskim. Zalecane jest unikanie aktywności na zewnątrz i niewietrzenie pomieszczeń. Alert obowiązywać będzie w niedzielę 25 stycznia.
Obecność pyły zawieszonego PM10
RCB ostrzega przed złą jakością powietrza w związku z obecnością pyłu zawieszonego PM10.
Pył PM10 jest jednym ze składników smogu. Zawiera m.in. substancje toksyczne. Powstaje jako produkt spalania w piecach i kotłach na paliwa stałe. Smog tworzy się w wyniku mieszania się dymu, pyłów i innych zanieczyszczeń z mgłą lub wilgocią w powietrzu.
