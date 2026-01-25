Aż 80 proc. Polaków opowiada się za zakazem sprzedaży alkoholu na stokach i kontrolami trzeźwości osób korzystających z wyciągów - napisała Wirtualna Polska.
Portal powołał się na wyniki zamówionego przez siebie badania opinii publicznej przeprowadzonego przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna.
Zdecydowana większość respondentów, bo aż 80 proc., uważa, że na stokach powinien zostać wprowadzony całkowity zakaz sprzedaży alkoholu, a narciarze powinni być poddawani wyrywkowym kontrolom trzeźwości. Przeciwko takim rozwiązaniom opowiedziało się zaledwie 10 proc. Badanych
— napisała Wirtualna Polska.
Gorsza koordynacja, większe ryzyko
Jak dodaje portal, „narciarze po piwie czy grzańcu mają wyraźnie gorszą koordynację i podejmują większe ryzyko, co przekłada się na groźne kolizje”. Obecnie sprzedaż alkoholu w punktach gastronomicznych na stokach jest legalna.
Jednak już sama jazda na zorganizowanym terenie narciarskim w stanie nietrzeźwości jest wykroczeniem, a za przekroczenie progu 0,5 promila grożą mandaty lub wniosek do sądu
— opisuje portal.
Badanie zostało zrealizowane przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 16-19 stycznia 2026 roku. Badanie przeprowadzono metodą CAWI (wywiady internetowe) na reprezentatywnej grupie dorosłych Polaków.
