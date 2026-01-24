Burza wokół schroniska w Sobolewie. Tusk próbuje lansować się przy akcji. Stanowski: Przedstawiciel rządu nie znalazł tam uchybień

Rządzący próbują przypisać sobie sukces związany z akcją w schronisku w Sobolewie. / autor: PAP/Paweł Supernak
Miłośnicy zwierząt zebrali się przed urzędem gminy w Sobolewie i domagali się poprawy warunków życia dla psów w schronisku, z którym gmina ma podpisaną umowę. Następnie przenieśli się pod bramy schroniska. Wśród nich był poseł Lewicy Łukasz Litewka, który chciał wejść do schroniska z interwencją poselską.

CZYTAJ TAKŻE: Doda w Sejmie mocno o „patoschroniskach”! „Dochodowy biznes”. „Pod płaszczykiem pomocy kryje się piekło czworonogów”

Schronisko w Sobolewie to kolejny dowód na to, że ludziom desperacko brakuje tego, czego możemy uczyć się od psów: miłości, wierności, charakteru

— napisał premier Donald Tusk na platformie X.

Poinformował, że Powiatowy Lekarz Weterynarii zamknął to schronisko.

Nie będzie taryfy ulgowej dla tych, którzy skazują zwierzęta na cierpienie

— podkreślił.

Zaklęcia Tuska rozwiał twórca Kanału Zero Krzysztof Stanowski.

Dwa dni temu wicewojewoda, a więc przedstawiciel rządu, nie znalazł tam uchybień. Tak tylko dodam dla pełnej informacji

— wskazał.

Decyzja ministerstwa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wyjaśniło, że decyzja o zamknięciu schroniska dla zwierząt w Sobolewie (woj. mazowieckie) jest wynikiem niezastosowania się właściciela obiektu do wcześniejszych decyzji wzywających do usunięcia uchybień w prowadzeniu schroniska.

W związku z utrzymującymi się mrozami, MSWiA poleciło wojewodom skontrolowanie schronisk dla zwierząt w całej Polsce. Inspektorzy weterynarii przeprowadzili ponad 200 takich niezapowiedzianych wizyt. Uchybienia stwierdzono między innymi w schronisku „Happy Dog” w Sobolewie w pow. garwolińskim.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał, że prowadzący schronisko oprócz decyzji o jego zamknięciu otrzymał także decyzję o zakazie prowadzenia schronisk dla zwierząt. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

W schronisku przebywa ok. 180 psów oraz kilka kotów.

Urząd wojewódzki wyjaśnił, że decyzja o zamknięciu schroniska „Happy Dog” została wydana w oparciu o wnioski z kontroli przeprowadzonej 21 stycznia 2026 r.

Dobrostan zwierząt pozostaje priorytetem. Zwierzęta ze schroniska w Sobolewie zostaną tymczasowo zabezpieczone przez gminę Sobolew w obecnym miejscu

— dodał.

Co się stało?

Pod schroniskiem zebrali się miłośnicy zwierząt m.in. z organizacji pro zwierzęcych, którzy przyjechali na miejsce m.in. z Siedlec, Dęblina, Puław czy Warszawy.

Po informacji o zamknięciu schroniska, zgromadzeni na własną rękę zaczęli zabierać stamtąd psy.

Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Protest wymknął się spod kontroli — ludzie wchodzą na teren schroniska i zabierają psy

— alarmuje w mediach społecznościowych organizacja Pogotowie dla Zwierząt.

Zaapelowała też o transporty dla psów, domy tymczasowe i stałe, a także o ludzi gotowych pomóc na już.

Te psy wychodzą z piekła. Nie mogą zostać bez wsparcia

— dodało.

Sprawa schroniska

Grunt, na którym znajduje się schronisko należy do gminy. Dzierżawca, czyli prowadzący schronisko Marian D. został oskarżony o znęcanie się nad zwierzętami. Proces trwa wiele lat.

Wielokrotnie mieszkańcy i aktywiści, również w sobotę, apelowali do wójta Sobolewa Macieja Błachnio o rozwiązanie umowy z Marianem D.

Adrian Siwek/PAP

