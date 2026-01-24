To czeka Polskę! IMGW ostrzega. Wydano alerty. Ostrzeżenia dotyczą południa i północnego-wschodu kraju

  • Kraj
  • opublikowano:
IMGW wydał alerty / autor: Fratria
IMGW wydał alerty / autor: Fratria

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty I stopnia przed silnym mrozem na krańcach północno-wschodnich oraz przed opadami marznącymi I i II stopnia na południu i w centrum kraju.

Ostrzeżenia przed silnym mrozem obowiązują we wschodniej części województwa mazowieckiego i północnej podlaskiego. Prognozowane spadki temperatury wyniosą od -13 st. C do -16 st. C. Alerty będą obowiązywały do niedzieli 25 stycznia do godz. 8.

Ostrzeżenia I stopnia

W mocy pozostają ostrzeżenia I stopnia przed opadami marzącymi w części województwa wielkopolskiego, opolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i lubelskiego oraz na całym obszarze Dolnego Śląska. Alerty II stopnia zostały wydane dla części opolskiego, łódzkiego, i lubelskiego oraz województwa śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. W tych rejonach wystąpią słabe opady marznącego deszczu i mżawki powodujące gołoledź.

Ostrzeżenia I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.

PAP/Tomasz Karpowicz

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych