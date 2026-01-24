Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty I stopnia przed silnym mrozem na krańcach północno-wschodnich oraz przed opadami marznącymi I i II stopnia na południu i w centrum kraju.
Ostrzeżenia przed silnym mrozem obowiązują we wschodniej części województwa mazowieckiego i północnej podlaskiego. Prognozowane spadki temperatury wyniosą od -13 st. C do -16 st. C. Alerty będą obowiązywały do niedzieli 25 stycznia do godz. 8.
Ostrzeżenia przed opadami marznącymi
W mocy pozostają ostrzeżenia I stopnia przed opadami marzącymi w części województwa wielkopolskiego, opolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i lubelskiego oraz na całym obszarze Dolnego Śląska. Alerty II stopnia zostały wydane dla części opolskiego, łódzkiego, i lubelskiego oraz województwa śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. W tych rejonach wystąpią słabe opady marznącego deszczu i mżawki powodujące gołoledź.
Ostrzeżenia I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.
Adam Stankiewicz/PAP
