Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla 10 województw ostrzeżenia I i II stopnia przed marznącymi opadami powodującymi gołoledź.
IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia przed marznącymi opadami powodującymi gołoledź w województwach: podkarpackim, małopolskim, śląskim, świętokrzyskim, opolskim i dla południowych krańców woj. łódzkiego i lubelskiego. Alerty te obowiązują do godz. 10.00 25 stycznia.
Ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami zostały wydane dla części województwa dolnośląskiego, opolskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Obowiązują do godz. 16.00 24 stycznia.
Ostrzeżenia hydrologiczne
IMGW wydał także ostrzeżenia hydrologiczne I i II stopnia. Alert II stopnia (wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych) dotyczy Brdy od źródła do Sępopólnej w woj. kujawsko-pomorskim. Alert I stopnia (gwałtowne wzrosty stanów wody) dotyczy Wisły od Torunia do Tczewa w woj. kujawsko-pomorskim. Ostrzeżenia pozostają aktualne do godz. 12.00 w niedzielę 25 stycznia.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert o treści „Uwaga! Dziś i w nocy (23/24.01) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Ogranicz podróże. Zostań w domu, jeśli możesz” dla osób przebywających w województwach: śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, lubelskim, łódzkim i opolskim.
RCB poinformowało także, aby zachować szczególną ostrożność na drogach i chodnikach.
Ostrzeżenia I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.
Adam Bąkowski/PAP
