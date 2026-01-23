Uwaga! Ostrzeżenie IMGW I i II stopnia dla 10 województw. Należy zachować szczególną ostrożność na drogach i chodnikach

  • Kraj
  • opublikowano:
Uwaga! Ostrzeżenie IMGW I i II stopnia dla 10 województw. Należy zachować szczególną ostrożność na drogach i chodnikach / autor: Fratria
Uwaga! Ostrzeżenie IMGW I i II stopnia dla 10 województw. Należy zachować szczególną ostrożność na drogach i chodnikach / autor: Fratria

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla 10 województw ostrzeżenia I i II stopnia przed marznącymi opadami powodującymi gołoledź.

IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia przed marznącymi opadami powodującymi gołoledź w województwach: podkarpackim, małopolskim, śląskim, świętokrzyskim, opolskim i dla południowych krańców woj. łódzkiego i lubelskiego. Alerty te obowiązują do godz. 10.00 25 stycznia.

Ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami zostały wydane dla części województwa dolnośląskiego, opolskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Obowiązują do godz. 16.00 24 stycznia.

Ostrzeżenia hydrologiczne

IMGW wydał także ostrzeżenia hydrologiczne I i II stopnia. Alert II stopnia (wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych) dotyczy Brdy od źródła do Sępopólnej w woj. kujawsko-pomorskim. Alert I stopnia (gwałtowne wzrosty stanów wody) dotyczy Wisły od Torunia do Tczewa w woj. kujawsko-pomorskim. Ostrzeżenia pozostają aktualne do godz. 12.00 w niedzielę 25 stycznia.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert o treści „Uwaga! Dziś i w nocy (23/24.01) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Ogranicz podróże. Zostań w domu, jeśli możesz” dla osób przebywających w województwach: śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, lubelskim, łódzkim i opolskim.

RCB poinformowało także, aby zachować szczególną ostrożność na drogach i chodnikach.

Ostrzeżenia I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.

Adam Bąkowski/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych