Potężne wstrząsy w Małopolsce! "Meble się poruszały"; "Potrafi zatrząść szklankami, otworzyć szafkę". Znamy przyczynę!

  • Kraj
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Kopalnia "Janina" w Libiążu / autor: Marcin Czekaj, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons
Kopalnia "Janina" w Libiążu / autor: Marcin Czekaj, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Mieszkańcy Chrzanowa, Trzebini i Oświęcimia przeżyli wczoraj wieczorem chwile grozy. W okolicach tych małopolskich miejscowości silnie zatrzęsła się ziemia. Jak się okazuje, przyczyną był wstrząs w Kopalni Janina w Libiążu – odczuwalny w tamtych okolicach – podaje RMF FM. Dziś rano informację potwierdził Wyższy Urząd Górniczy. „Dom zatrząsł się tak, że ludzie wybiegali z domów meble się poruszały, ściany drżały”; „Potrafi zatrząść szklankami, otworzyć szafkę” - opisywali mieszkańcy małopolskich miejscowości.

Pierwsze zgłoszenie w sprawie silnych wstrząsów w okolicach Chrzanowa, Trzebini i Oświęcimia wpłynęło do służb wczoraj o godzinie 20:37. Łącznie było ok. 30 zgłoszeń z różnych miejscowości: Żarek, Libiąża, Chrzanowa, Wygiełzowa, Zagórza.

CZYTAJ TAKŻE: Trzęsienie zimi w okolicach Chrzanowa! „Całe domy się trzęsły. Sprawę komentuje Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powodem był wstrząs w kopalni

Jak podaje RMF FM, dziś rano dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego potwierdził, że powodem był wstrząs w Kopalni Janina w Libiążu. Poinformował przy tym, że załoga kopalni jest bezpieczna i nikomu nic się nie stało.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego na swojej stronie internetowej podawało informację o trzech wstrząsach: pierwszy (godz. 17:31) miał magnitudę 2,21, drugi (18:27) - 2,13. Ostatni wstrząs – najsilniejszy – miał miejsce o godz. 20:37. Był najsilniejszy - miał magnitudę 3,10. PCZK potwierdziło, że wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG „Janina” w Libiążu.

Ludzie wybiegali z domów, ściany drżały”

Okazuje się, że nie był to pierwszy silny wstrząs w Małopolsce w przeciągu ostatniego półrocza.

Wczorajszy wstrząs był tak mocny, że mój dom zatrząsł się jak galareta

– pisze cytowany przez RMF FM mieszkaniec Dworów Długich.

Ludzie z okolicznych miejscowości wskazują, że „drgania” to zbyt delikatne określenie.

To było jak trzęsienie ziemi. Dom zatrząsł się tak, że ludzie wybiegali z domów meble się poruszały, ściany drżały

– podkreśla kolejna osoba.

Mieszkańcy małopolskich miejscowości skarżą się, że z powodu wstrząsów otwierają się szafki, wypadają z nich przedmioty, w nocy są budzeni – zarówno dorośli, jak i dzieci – falowaniem łóżek.

Ja mieszkam od 4 lat w Chrzanowie i nie mieści mi się w głowie że nikt z tym nic nie robi, usypiam w łóżku i nagle czuję jak łóżko faluje, szok i po spaniu. To ogromy stres. Czasem potrafi zatrząść szklankami, otworzyć szafkę

— czytamy.

Telewizor się zatrząsł, meble, wszystko

— mówiła kolejna mieszkanka reporterowi RMF FM.

Wstrząsy już wcześniej uprzykrzały życie mieszkańcom Małopolski

Potężne wstrząsy w Małopolsce, m.in. powiecie chrzanowskim, to nie nowość. Już jesienią 2022 r. uskarżali się na nie mieszkańcy tego regionu.

Tylko w październiku w powiecie chrzanowskim (Małopolska) doszło do 54 wstrząsów, najwięcej ich było w Trzebini

— podawała wówczas stacja TVN24.

Podsumowanie

Wczoraj wieczorem mieszkańcy Chrzanowa, Trzebini i Oświęcimia odczuli silne wstrząsy ziemi, które – jak potwierdził Wyższy Urząd Górniczy – były spowodowane wstrząsem w Kopalni Janina w Libiążu. Najsilniejszy z nich miał magnitudę 3,10 i wywołał liczne zgłoszenia do służb oraz panikę wśród mieszkańców, choć załodze kopalni nic się nie stało. Podobne, uciążliwe wstrząsy od lat regularnie dotykają ten region Małopolski.

RMF FM/TVN24/Joanna Jaszczuk

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych