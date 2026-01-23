W Leżajsku miał miejsce pierwszy w Polsce poród na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Politycy Prawa i Sprawiedliwości alarmują, że bezpieczeństwo Polek przy porodzie będzie jedynie fikcją. „Zaklinali się, że porody na SOR to nieprawda i straszenie Polek. Rzeczywistość szybko zweryfikowała ich kłamstwo” - napisała poseł PiS Małgorzata Golińska. „Ile jeszcze kobiet będzie rodziło na SORach, stacjach benzynowych czy w samochodach w drodze do odpalonego o kilkadziesiąt czy kilkaset kilometrów zanim ten rząd się opamięta?!” - pyta Marcelina Zawisza z Razem.
Doszło do pierwszego porodu na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR). Sytuacja miała miejsce w Leżajsku, gdzie z końcem 2025 roku zamknięto porodówkę. Do rodzącej wezwano karetkę pogotowia, na miejscu okazało się, że poród był już w zaawansowanej fazie, dlatego przewieziono pacjentkę na SOR.
Poród odbył się na sali porodowej, którą zachowaliśmy po zamknięciu oddziału ginekologiczno-położniczego i zabezpieczyliśmy tę opiekę w ten sposób, że również na SOR jest całodobowo położna. W związku z tym ta sytuacja dla tej położnicy była bardzo bezpieczna
— powiedział dyrektor szpitala Jerzy Jama w rozmowie z Polsat News.
Po porodzie kobieta z córką została przewieziona do szpitala specjalistycznego w Rzeszowie.
„Tusk zaorze ochronę zdrowi”
Politycy opozycji wskazują na hipokryzję rządzących.
Plan ministerstwa zdrowia na 2026r. Rodzić na sorze. Plan lewactwa walczą o aborcje i tabletkę dzień po a rodzące wysyłają na SOR..
— napisała była minister zdrowia Katarzyna Sójka.
Pierwszy poród na SOR w Leżajsku zamiast na oddziale. Tak w praktyce wyglądają efekty „reformowania” ochrony zdrowia przez obecny rząd. Zamykanie porodówek zmusza kobiety do rodzenia w warunkach ratunkowych. Bezpieczeństwo pacjentek staje się fikcją
— skomentował europoseł PiS Piotr Müller.
Czy Koalicja nie zapewniała, że nie będzie porodów na SOR-ach? No tak. Oni zawsze kłamią. W Leżajsku na początku roku zamknięto porodówkę. W środę miał miejsce poród na SOR-ze… Tusk zaorze ochronę zdrowia. Wszyscy za to zapłacimy bezpieczeństwem zdrowotnym
— napisał europoseł PiS Tobiasz Bocheński.
Zaklinali się, że porody na SOR to nieprawda i straszenie Polek. Rzeczywistość szybko zweryfikowała ich kłamstwo
— skomentowała poseł PiS Małgorzata Golińska.
Ile jeszcze kobiet będzie rodziło na SORach, stacjach benzynowych czy w samochodach w drodze do odpalonego o kilkadziesiąt czy kilkaset kilometrów zanim ten rząd się opamięta?! W ubiegłym roku zamknięto 26 porodówek, od stycznia tego roku zamknięto już kilka kolejnych, w tym właśnie w Leżajsku. Ministerstwo Zdrowia mówi, że kobiety nie będą rodziły na SORach. Jak widać, nie jest to prawda
— napisała Marcelina Zawisza z Razem.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— Kolejna porażka rządu związana z porodówkami. Program „TOP Mama” miał zapewniać transport, wbrew zapowiedziom nie ruszył
— TYLKO U NAS. Poród na SOR-ze? Marek Suski: To jest piekło kobiet. I to jest plan, żeby Polska się kurczyła, nie rozwijała. Tusk do tego zmierza
xyz/Polsat News/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/751362-pierwszy-porod-na-sor-bezpieczenstwo-pacjentek-fikcja
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.