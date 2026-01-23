Komentarze

Zaczęło się... Pierwszy poród na SOR stał się faktem! Opozycja zatroskana o los Polek. "Bezpieczeństwo pacjentek staje się fikcją"

  • Kraj
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
W tle tablica "Szpitalny Oddział Ratunkowy" i komentarze polityków opozycji z serwisu X / autor: Fratria/X
W tle tablica "Szpitalny Oddział Ratunkowy" i komentarze polityków opozycji z serwisu X / autor: Fratria/X

W Leżajsku miał miejsce pierwszy w Polsce poród na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Politycy Prawa i Sprawiedliwości alarmują, że bezpieczeństwo Polek przy porodzie będzie jedynie fikcją. „Zaklinali się, że porody na SOR to nieprawda i straszenie Polek. Rzeczywistość szybko zweryfikowała ich kłamstwo” - napisała poseł PiS Małgorzata Golińska. „Ile jeszcze kobiet będzie rodziło na SORach, stacjach benzynowych czy w samochodach w drodze do odpalonego o kilkadziesiąt czy kilkaset kilometrów zanim ten rząd się opamięta?!” - pyta Marcelina Zawisza z Razem.

Doszło do pierwszego porodu na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR). Sytuacja miała miejsce w Leżajsku, gdzie z końcem 2025 roku zamknięto porodówkę. Do rodzącej wezwano karetkę pogotowia, na miejscu okazało się, że poród był już w zaawansowanej fazie, dlatego przewieziono pacjentkę na SOR.

Poród odbył się na sali porodowej, którą zachowaliśmy po zamknięciu oddziału ginekologiczno-położniczego i zabezpieczyliśmy tę opiekę w ten sposób, że również na SOR jest całodobowo położna. W związku z tym ta sytuacja dla tej położnicy była bardzo bezpieczna

— powiedział dyrektor szpitala Jerzy Jama w rozmowie z Polsat News.

Po porodzie kobieta z córką została przewieziona do szpitala specjalistycznego w Rzeszowie.

Tusk zaorze ochronę zdrowi”

Politycy opozycji wskazują na hipokryzję rządzących.

Plan ministerstwa zdrowia na 2026r. Rodzić na sorze. Plan lewactwa walczą o aborcje i tabletkę dzień po a rodzące wysyłają na SOR..

— napisała była minister zdrowia Katarzyna Sójka.

Pierwszy poród na SOR w Leżajsku zamiast na oddziale. Tak w praktyce wyglądają efekty „reformowania” ochrony zdrowia przez obecny rząd. Zamykanie porodówek zmusza kobiety do rodzenia w warunkach ratunkowych. Bezpieczeństwo pacjentek staje się fikcją

— skomentował europoseł PiS Piotr Müller.

Czy Koalicja nie zapewniała, że nie będzie porodów na SOR-ach? No tak. Oni zawsze kłamią. W Leżajsku na początku roku zamknięto porodówkę. W środę miał miejsce poród na SOR-ze… Tusk zaorze ochronę zdrowia. Wszyscy za to zapłacimy bezpieczeństwem zdrowotnym

— napisał europoseł PiS Tobiasz Bocheński.

Zaklinali się, że porody na SOR to nieprawda i straszenie Polek. Rzeczywistość szybko zweryfikowała ich kłamstwo

— skomentowała poseł PiS Małgorzata Golińska.

Ile jeszcze kobiet będzie rodziło na SORach, stacjach benzynowych czy w samochodach w drodze do odpalonego o kilkadziesiąt czy kilkaset kilometrów zanim ten rząd się opamięta?! W ubiegłym roku zamknięto 26 porodówek, od stycznia tego roku zamknięto już kilka kolejnych, w tym właśnie w Leżajsku. Ministerstwo Zdrowia mówi, że kobiety nie będą rodziły na SORach. Jak widać, nie jest to prawda

— napisała Marcelina Zawisza z Razem.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Kolejna porażka rządu związana z porodówkami. Program „TOP Mama” miał zapewniać transport, wbrew zapowiedziom nie ruszył

TYLKO U NAS. Poród na SOR-ze? Marek Suski: To jest piekło kobiet. I to jest plan, żeby Polska się kurczyła, nie rozwijała. Tusk do tego zmierza

xyz/Polsat News/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych