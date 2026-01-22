W okolicach Chrzanowa w Małopolsce doszło do niepokojącego zdarzenia. Do Centrum Zarządzania Kryzysowego wpłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń. Chodzi o silny wstrząs.
Jak informuje rfm24.pl:
Pierwsze zgłoszenie w tej sprawie przyszło o godzinie 20:37 - przekazał Przemysław Jaśko dyrektor Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie. W sumie było ich około 30, pochodziły z różnych miejscowości - Zagórza, Libiąża, Chrzanowa, Wygiełzowa, Żarek
– czytamy.
„Całe domy się trzęsły”
Całe domy się trzęsły. Mieszkańcy uskarżali się na możliwe uszkodzenia konstrukcji dachów - mówił wcześniej inny przedstawiciel Centrum. „Spadały rzeczy z półek… dzieci się obudziły… jestem zrozpaczona” - napisała do redakcji RMF FM w wiadomości mieszkanka Żarek
– pisze portal.
Do wstrząsu miało dość w kopalni „Janina” w Libiążu. Nie pojawiły się informacje o żadnych osobach poszkodowanych.
Rmf24.pl/mly
