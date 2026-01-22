PILNE!

Wstrząs w okolicach Chrzanowa! "Całe domy się trzęsły. Sprawę komentuje Centrum Zarządzania Kryzysowego

PILNA WIADOMOŚĆ / autor: wPolityce.pl
W okolicach Chrzanowa w Małopolsce doszło do niepokojącego zdarzenia. Do Centrum Zarządzania Kryzysowego wpłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń. Chodzi o silny wstrząs.

Jak informuje rfm24.pl:

Pierwsze zgłoszenie w tej sprawie przyszło o godzinie 20:37 - przekazał Przemysław Jaśko dyrektor Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie. W sumie było ich około 30, pochodziły z różnych miejscowości - Zagórza, Libiąża, Chrzanowa, Wygiełzowa, Żarek

– czytamy.

„Całe domy się trzęsły”

Całe domy się trzęsły. Mieszkańcy uskarżali się na możliwe uszkodzenia konstrukcji dachów - mówił wcześniej inny przedstawiciel Centrum. „Spadały rzeczy z półek… dzieci się obudziły… jestem zrozpaczona” - napisała do redakcji RMF FM w wiadomości mieszkanka Żarek

– pisze portal.

Do wstrząsu miało dość w kopalni „Janina” w Libiążu. Nie pojawiły się informacje o żadnych osobach poszkodowanych.

Rmf24.pl/mly

