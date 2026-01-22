Mieszkańcy Trójmiasta i okolic zaniepokojeni potężnymi hukami. Służby otrzymały wiele zgłoszeń. Jest już wyjaśnienie

Mieszkańcy Trójmiasta i okolic zaniepokojeni potężnymi hukami. Służby otrzymały wiele zgłoszeń. Powodem przelot samolotów. Na zdjęciu Eurofighter EF-2000 Typhoon / autor: pixabay.com
Na numer alarmowy dzwonili mieszkańcy, informując o incydencie w niedalekiej okolicy, jednak nie byli w stanie określić, co dokładnie się wydarzyło” - powiedział kpt. Andrzej Piechowski z Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku. W Trójmieście i okolicach słychać było potężne hałasy, których źrółem były przelatujące samoloty.

Dziś przed południem lokalne media na Pomorzu podały, że w wyniku przelotu polskich wojskowych myśliwców z 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku mieszkańcy Trójmiasta i okolic słyszeli potężne hałasy.

Informację potwierdził PAP st. kpt. Andrzej Piechowski z Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku, który podkreślił, że służby otrzymały wiele zgłoszeń od zaniepokojonych mieszkańców Trójmiasta i okolic.

Na numer alarmowy dzwonili mieszkańcy, informując o incydencie w niedalekiej okolicy, jednak nie byli w stanie określić, co dokładnie się wydarzyło

— powiedział Piechowski. Dodał, że strażacy weryfikując zgłoszenia nie stwierdzili potrzeby podjęcia działań ratowniczych. Zaznaczył, że żadne z zgłoszeń nie dotyczyło uszkodzenia mienia.

Jak podaje Radio Gdańsk w wyniku przelotu uszkodzona została witryna w jednym z salonów samochodowych. Radio skontaktowało się z rzecznikiem 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego majorem Maciejem Kędzierskim, który powiedział, że nie było to polskie MIGi-29. Prawdopodobnie były to niemieckie Eurofightery, które również tam stacjonują.

DORSZ wyjaśnia sprawę

Do sprawy w rozmowie z PAP odniosła się zastępca rzecznika prasowego Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych mjr Ewa Złotnicka, która wyjaśniła, że w rejonie Południowego Bałtyku realizowane były loty operacyjne wojskowych statków powietrznych.

Nie mogę podać konkretnych danych i szczegółów dotyczących tego, jaki to był typ statków powietrznych, ze względu na bezpieczeństwo wykonywanych operacji

— podkreśliła.

Dodała, że działania były prowadzone w ramach oddziaływania na loty maszyn wojskowych Federacji Rosyjskiej w rejonie Morza Bałtyckiego.

To jest coś, co się nam niestety co jakiś czas zdarza, kiedy mamy lotnictwo rosyjskie operujące w pobliżu naszej, czy też NATO-wskiej przestrzeni powietrznej. Natomiast chciałabym zaznaczyć, że nie doszło do żadnego naruszenia naszej przestrzeni powietrznej

— zapewniła mjr. Złotnicka.

Adam Bąkowski/PAP/X/Radio Gdańsk

