Do wykolejenia dwóch wagonów pociągu Polregio doszło w wtorek po godz. 21:00 na trasie Miechów - Słomniki w woj. małopolskim. W pociągu było ok. 20 osób, nikomu nic się nie stało. Ruch pociągów jest wstrzymany; na miejscu pracują służby pod nadzorem prokuratora.
Według informacji przekazanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe po godz. 21:00 na szlaku Miechów - Słomniki (linia kolejowa Warszawa - Kraków) doszło do wykolejenia części składu pociągu Polregio
— poinformował we wtorek wieczorem na platformie X minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
Podkreślił, że pociągiem podróżowało około 20 osób oraz że nikomu nic się nie stało.
Wprowadzone zostały zmiany w komunikacji, pociągi dalekobieżne kierowane są zmienionymi trasami. PR wprowadzają zastępczą komunikację autobusową. Powiadomione zostały odpowiednie służby w celu wyjaśnienia przyczyn zdarzenia
— dodał minister.
Małopolska policja poinformowała na X, że w związku z wykolejeniem się dwóch wagonów składu osobowego relacji Kielce - Kraków, do którego doszło w powiecie krakowskim, na miejscu pracują policjanci, Straż Ochrony Kolei i straż pożarna. O zdarzeniu powiadomiona została Prokuratura Rejonowa w Miechowie.
PKP Polskie Linie Kolejowe przekazały, że chodzi o pociąg relacji Kielce Główne – Kraków Główny. Pociągi kierowane są trasą zmienioną przez stację Olkusz linią nr 62 oraz przez Trzebinię linią nr 133, a także ze stacji Katowice przez stację Zawiercie.- Na chwilę obecną za wcześnie jest, aby mówić o okolicznościach - powiedział PAP Karol Jakubowski z biura prasowego PKP PLK.
Rzecznik prasowy Polregio Jakub Leduchowski poinformował PAP, że przewoźnik zapewni pasażerom możliwość kontynuowania podróży zastępczą komunikacją autobusową. Przekazał, że na miejscu pracuje komisja, która ma wyjaśnić okoliczności zdarzenia.
Jak powiedział PAP rzecznik prasowy małopolskiej Państwowej Straży Pożarnej Hubert Ciepły „pociąg spadł z szyn i przechylił się”. Na miejscu jest osiem zastępów straży pożarnej.
Służby na miejscu zaczynają pracować. Czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora
— powiedziała PAP Iwona Szelichiewicz z zespołu prasowego małopolskiej policji. Zapytana o możliwe przyczyny wykolejenia pociągu odparła, że „musimy uzbroić się w cierpliwość, a przejazd w miejscu zdarzenia będzie nieczynny przez najbliższe godziny”.
PKP PLK przekazały, że wprowadzono zmiany w rozkładzie jazdy - pasażerowie są informowani o nich na stacjach, przystankach oraz na stronie portalpasazera.pl.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/751188-doszlo-do-wykolejenia-sie-czesci-skladu-pociagu-polregio
