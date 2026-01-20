Tragiczny wypadek w Warszawie. Kierowcy usłyszeli zarzuty. "Kobieta przyznała się do winy i złożyła wyjaśnienia, mężczyzna nie"

  • Kraj
  • opublikowano:
Dwoje kierowców uczestniczących w wypadku na ul. Grochowskiej w Warszawie usłyszało zarzuty / autor: PAP/Marcin Obara
Dwoje kierowców uczestniczących w wypadku na ul. Grochowskiej w Warszawie usłyszało zarzuty / autor: PAP/Marcin Obara

Dwoje kierowców uczestniczących w wypadku na ul. Grochowskiej w Warszawie usłyszało zarzuty” - poinformowała rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prok. Karolina Staros. W wypadku zginął sześciolatek. Prokuratura nie wnioskowała o stosowanie środków zapobiegawczych.

Kierowcy usłyszeli zarzuty z art. 177 par. 1 i 2 Kodeksu karnego.

CZYTAJ TAKŻE: Dramatyczny wypadek w Warszawie! Auto dachowało i wpadło w przechodniów. Pomimo reanimacji, dziecko nie przeżyło

Zarzuty

Prok. Stratos wyjaśniła, że szczegóły zarzutów różnią się, ponieważ każdy z nich naruszył inne przepisy.

Art. 177 par. 1 Kodeksu karnego odnosi się do nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym zostały poszkodowane osoby (przewiduje karę do trzech lat pozbawienia wolności); paragraf 2 – do wypadku ze skutkiem śmiertelnym (zagrożony karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności).

Kobieta przyznała się do winy i złożyła wyjaśnienia, natomiast mężczyzna nie przyznał się i nie złożył wyjaśnień

— powiedział prok. Stratos.

Dodała, że prokuratura nie wnioskowała o stosowanie wobec nich środków zapobiegawczych.

Wypadek

19 stycznia po godzinie 15.00 na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i Zamienieckiej zderzyły się dwa auta. Jedno z nich wpadło na przejście dla pieszych. Poszkodowane były cztery osoby, w tym sześcioletnie dziecko. Po przewiezieniu do szpitala chłopczyk zmarł. Trzy kobiety trafiły do szpitala.

Kierująca Fordem 28-latka, skręcając w lewo, nie ustąpiła pierwszeństwa nadjeżdżającej ulicą Grochowską Toyocie, którą kierował 48-latek. Doszło do zderzenia obu pojazdów, w wyniku czego Toyota uderzyła w grupę osób czekających przed przejściem dla pieszych.

Kierowcy byli trzeźwi.

Podsumowanie

Kierowcy, którzy uczestniczyli w wypadku na ul. Grochowskiej w Warszawie usłyszeli zarzuty. Prokuratura nie wnioskowała o stosowanie wobec nich środków zapobiegawczych.

Adrian Siwek/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych