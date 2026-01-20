„Dwoje kierowców uczestniczących w wypadku na ul. Grochowskiej w Warszawie usłyszało zarzuty” - poinformowała rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prok. Karolina Staros. W wypadku zginął sześciolatek. Prokuratura nie wnioskowała o stosowanie środków zapobiegawczych.
Kierowcy usłyszeli zarzuty z art. 177 par. 1 i 2 Kodeksu karnego.
CZYTAJ TAKŻE: Dramatyczny wypadek w Warszawie! Auto dachowało i wpadło w przechodniów. Pomimo reanimacji, dziecko nie przeżyło
Zarzuty
Prok. Stratos wyjaśniła, że szczegóły zarzutów różnią się, ponieważ każdy z nich naruszył inne przepisy.
Art. 177 par. 1 Kodeksu karnego odnosi się do nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym zostały poszkodowane osoby (przewiduje karę do trzech lat pozbawienia wolności); paragraf 2 – do wypadku ze skutkiem śmiertelnym (zagrożony karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności).
Kobieta przyznała się do winy i złożyła wyjaśnienia, natomiast mężczyzna nie przyznał się i nie złożył wyjaśnień
— powiedział prok. Stratos.
Dodała, że prokuratura nie wnioskowała o stosowanie wobec nich środków zapobiegawczych.
Wypadek
19 stycznia po godzinie 15.00 na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i Zamienieckiej zderzyły się dwa auta. Jedno z nich wpadło na przejście dla pieszych. Poszkodowane były cztery osoby, w tym sześcioletnie dziecko. Po przewiezieniu do szpitala chłopczyk zmarł. Trzy kobiety trafiły do szpitala.
Kierująca Fordem 28-latka, skręcając w lewo, nie ustąpiła pierwszeństwa nadjeżdżającej ulicą Grochowską Toyocie, którą kierował 48-latek. Doszło do zderzenia obu pojazdów, w wyniku czego Toyota uderzyła w grupę osób czekających przed przejściem dla pieszych.
Kierowcy byli trzeźwi.
Podsumowanie
Kierowcy, którzy uczestniczyli w wypadku na ul. Grochowskiej w Warszawie usłyszeli zarzuty. Prokuratura nie wnioskowała o stosowanie wobec nich środków zapobiegawczych.
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/751177-tragiczny-wypadek-w-warszawie-kierowcy-uslyszeli-zarzuty
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.