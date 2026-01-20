Zimowa aura nie odpuszcza. Najbliższe dwa dni stoją pod znakiem mrozów, szczególnie na wschodzie Polski. W nocy lokalnie możliwe będą spadki temperatur nawet poniżej minus 20 st. C - poinformował synoptyk IMGW Michał Kowalczuk. Jak dodał, od weekendu nastąpi zmiana w pogodzie, będzie nieco cieplej, z opadami śniegu.
Dziś bezchmurnie będzie prawie w całej Polsce. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 7 st. C na krańcach wschodnich, około 0 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Najcieplej będzie w Sudetach - do 5 st. C. Wiatr słaby i lokalnie umiarkowany, z kierunków południowych. Wysoko w Sudetach w rejonach podgórskich Sudetów mogą wystąpić porywy do 75 km/h, a wysoko w Sudetach do 90 km/h.
W nocy z 20 na 21 stycznia cały czas bezchmurnie, z temperaturą minimalną od minus 19 st. C na wschodzie kraju, około minus 10 st. C w Polsce centralnej, minus 3 st. C na Dolnym Śląsku i minus 2 st. C na Opolszczyźnie. Natomiast na Podlasiu lokalnie możliwe spadki temperatury nawet do minus 22 st. C, a w województwie świętokrzyskim do minus 20 st. C. Wiatr słaby na południu, nad morzem umiarkowany, południowy i południowo-wschodni. W rejonach podgórskich możliwy wiatr porywisty, wysoko w Sudetach porywy do 80 km/h.
Jutro w ciągu dnia cały czas słonecznie i bezchmurnie. Temperatura maksymalna osiągnie od minus 8 st. C na Suwalszczyźnie, około 0 st. C w centrum Polski, do 3 st. C na krańcach południowych. Wiatr słaby na południu oraz nad morzem, lokalnie umiarkowany, południowy i południowo-wschodni. W rejonach podgórskich możliwy wiatr porywisty, a wysoko w Sudetach porywy do 80 km/h.
W nocy z 21 na 22 stycznia praktycznie bezchmurnie, małe zachmurzenie jedynie na granicach północno-wschodnich oraz południowych. Temperatura minimalna wyniesie od minus 18 st. C na Lubelszczyźnie, około minus 12 st. C w centrum kraju, do minus 6 st. C na południowym zachodzie. Lokalnie możliwe spadki temperatury do minus 20 st. C na Lubelszczyźnie i do minus 21 st. C na Ziemi Świętokrzyskiej. Wiatr słaby, na północy także umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni. Miejscami na południu wiatr zmienny, lokalnie, w rejonach podgórskich, wiatr porywisty. Na szczytach Sudetów porywy do 60 km/h.
IMGW wydała ostrzeżenie
IMGW przedłużył okres obowiązywania ostrzeżeń I stopnia przed silnym mrozem obejmujących obszar województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego oraz części woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Alerty obowiązują do godz. 10 w czwartek (22 stycznia).
Temperatura minimalna w nocy w tych częściach kraju osiągnie od minus 18 st. C, do lokalnie około minus 21 st. C. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.
W mocy pozostają także ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem wydane dla części woj. dolnośląskiego. IMGW prognozuje, że wiatr w porywach osiągnie prędkość do około 75km/h. Alerty obowiązywać będą do godz. 18.
Ostrzeżenia I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.
Synoptyk dodał, że od najbliższego weekendu zachmurzenie zwiększy się i będzie cieplej.
Wygląda na to, że powrócą też opady śniegu oraz możliwe na południu opady marznące
— podkreślił.
