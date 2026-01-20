„Zostałem pozwany o to, jakoby pomówiłem prof. Jana Grabowskiego. Moje pomówienie polega na tym, że w wywiadzie dla nieistniejącego „Tygodnika TVP”” powiedziałem, że nie jest on badaczem” - powiedział na antenie telewizji wPolsce24 Bronisław Wildstein, pisarz, publicysta. O godz. 9 rozpoczął się jego proces z prof. Grabowskim.
Wildstein przypomniał, że wcześniej mówił, że Grabowski należy do grupy „pseudobadaczy” i „kieruje nim nienawiść do Polski”.
Reprezentanci Jana Grabowskiego twierdzą, że „jak to nie jest badaczem, skoro jest profesorem, znanym w świecie”. To wszystko prawda. Nie kwestionuję tytułów profesora Grabowskiego. (…) Odwołuję się do najbardziej elementarnego sensu pojęcia „badacz”. Badacz, to jest ktoś, kto usiłuje dotrzeć do prawdy, rzeczywistości, posługując się danymi, do których może dotrzeć, świadectwami, faktami. Jeśli ktoś robi coś innego, jeśli np. podporządkowuje założonej tezie swoje odwołania do danych, tzn. jedne dane bierze pod uwagę, a inne nie, manipuluje nimi, przekręca, mistyfikuje, to nie jest badaczem, choćby nie wiem, ile miał tytułów profesorskich, a to niestety odnosi się do Jana Grabowskiego
— wskazał pisarz.
Jan Grabowski jest liderem w oczernianiu Polski i odciążaniu Niemców z odpowiedzialności i tworzenie z Polaków współodpowiedzialnych za Holokaust
— dodał.
Wildstein wskazał tutaj na dwie wypowiedzi prof. Grabowskiego. Jedna z nich dotyczyła tego, że według Grabowskiego Polacy w czasie okupacji przyczynili się pośrednio lub bezpośrednio do śmierci co najmniej 200 tys. Żydów. Wildstein wskazał, że Grabowski w zależności z kim rozmawia, mówi co innego.
W wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” powiedział, że on nie mówił, że własnoręcznie Polacy zabili…, ale już w wywiadzie dla Haaretzu, pisma w Izraelu, stwierdził, że to Polacy zabili
— powiedział.
To jest człowiek, który oskarżył mieszkańców wsi, w której zamordowano rodzinę Ulmów, o to, że po tym, jak Niemcy zabili rodzinę Ulmów, że mieszkańcy zabili wszystkich ukrywających się u nich na wsi Żydów. To była absolutna nieprawda. Oni nadal pomimo fundamentalnego zagrożenia ukrywali tych Żydów, aż do wyzwolenia. Grabowski powoływał się tutaj na jedno świadectwo, które było bardzo wątpliwe
— wskazał pisarz.
On nie odpowiada na rzeczowe krytyki, on oczernia swoich krytyków. Więc mówić o takiej osobie, że jest badaczem, wydaje mi się zdecydowane nadużyciem
— powiedział.
Telewizja wPolsce24/kk
