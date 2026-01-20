W związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego, lotniska w Rzeszowie i Lublinie wstrzymały operacje lotnicze - poinformowała rano Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Mniej niż godzinę później PAŻP podała, że lotniska wznowiły loty.
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o wstrzymaniu lotów na platformie X przed godziną siódmą. Przed godziną ósmą PAŻP podała, że lotniska w Rzeszowie i Lublinie wznowiły operacje lotnicze.
Wiceszef MON Cezary Tomczyk pytany rano w TVN24 o zamknięcie lotnisk i poderwanie polskich myśliwców zapewnił, że „nie było i nie ma żadnego zagrożenia” dla polskiej przestrzeni powietrznej. Jak dodał, że wojsko aktywuje swoje systemy w odpowiedzi na poderwanie przez Rosję bombowców strategicznych lub myśliwców mogących przenosić rakiety hipersoniczne, co określił jako „dmuchanie na zimne”.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/751124-poranna-akcja-wojska-poderwano-mysliwce-i-zamknieto-lotniska
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.