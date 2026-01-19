„Nie żyje dziecko poszkodowane w wypadku na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i Zamienieckiej” – poinformował rzecznik szpitala dziecięcego przy ul. Niekłańskiej. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i Zamienieckiej, na placu Szembeka w Warszawie. Zderzyły się dwa samochody, jeden wpadł na przejście dla pieszych.
Mł. asp. Paweł Chmura ze stołecznej policji powiedział PAP, że do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i Zamienieckiej.
Toyota jechała ulicą Grochowską, Ford ulicą Zamieniecką, skręcał w lewo i wymusił pierwszeństwo. W efekcie Toyota dachowała i wbiła się na przejście dla pieszych, na których była kobieta z dzieckiem
— przekazał policjant.
Kierowcy byli trzeźwi, kierowca Forda został opatrzony na miejscu, nie wymagał przewiezienia do szpitala
— dodał.
Z kolei st. asp. Bogdan Smoter z miejskiej straży pożarnej przekazał, że samochód uderzył w cztery osoby przechodzące przez pasy. Na miejscu pracowało 5 zastępów straży pożarnej, dwie grupy operacyjne - miejska i wojewódzka. Lądował też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Rzecznik LPR Justyna Sochacka poinformowała, że poszkodowanych zostało pięć osób.
Śmierć dziecka
Po godzinie 17.00 rzecznik Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Mariusz Mazurek poinformował, że pięcioletni chłopiec zmarł. Według słów lekarzy został przywieziony w stanie śmierci dokonanej.
Lekarze przez 30 minut prowadzili jeszcze reanimację. Niestety nie udała się
-– dodał.
Wypadek
Nagranie z miejsca wypadku zamieściło w mediach społecznościowych TVP Info z likwidacji.
Media przekazały, że jedną z poszkodowanych jest czteroletnie dziecko, które było reanimowane.
Zdjęcia zamieszczane są także przez internautów na lokalnych grupach w mediach społecznościowych.
Utrudnienia
Zarząd Transportu Miejskiego poinformował o utrudnieniach w tej okolicy.
W związku z wypadkiem na skrzyżowaniu Grochowska/Zamieniecka linie 123, 125, 135, 141, 142, 143, 145, 148, 173, 183, 521, 702, 704, 720, 722, 730 przejeżdżają najbliższymi możliwymi ciągami komunikacyjnymi
— podał.
Podsumowanie
Na placu Szembeka w Warszawie doszło do wypadku. Samochód dachował i wpadł w pieszych. Ranne zostały co najmniej cztery osoby, w tym czteroletnie dziecko.
Adrian Siwek/PAP/TVP Info w likwidacji
