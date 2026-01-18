Do sieci trafiły zdjęcia Stanowskiego w klubie go-go. "Nie skorzystałem z żadnych usług". Zareagował m.in. Korwin-Mikke

Krzysztof Stanowski / autor: screenshot Kanał Zero/X
Portal BlaskOnline opublikował zdjęcia założyciela Kanału Zero Krzysztofa Stanowskiego z jednego z warszawskich klubów go-go. Do tej sytuacji odniósł się już sam dziennikarz.

Według portalu BlaskOnline, Stanowski w klubie go-go był z kolegą, a „większość czasu, który spędził w klubie (około 2 godziny), przesiedział na kanapie w sali głównej, od czasu do czasu zaczepiany przez pracujące w klubie kobiety”.

Sam Krzysztof Stanowski w komentarzu na platformie X de facto potwierdził tę wersję wydarzeń, zaznaczając, że nie skorzystał w klubie z żadnych usług oferowanych przez panie.

Tak jak napisano w tekście, byłem z kolegami, siedziałem na głównej sali i co jakiś byłem zaczepiany przez obsługę, ale nie skorzystałem z żadnych usług (tańców). Ot, cała historia

— podkreślił w komentarzu na X Krzysztof Stanowski.

Korwin-Mikke: Stanowski miał czytać tam książkę?

Do całej sytuacji na platformie X odniósł się m.in. Janusz Korwin-Mikke, polityk w przeszłości związany m.in. z Konfederacją.

Czytam, że p. Krzysztof Stanowski popełnił ogromną zbrodnię, bo przytulał panienkę w klubie GO-GO. A przepraszam, co miał tam robić? Książkę czytać?

— zapytał Janusz Korwin-Mikke.

Przepraszam bardzo, ale nie przytulałem

— zdementował medialne doniesienia Stanowski.

