Portal BlaskOnline opublikował zdjęcia założyciela Kanału Zero Krzysztofa Stanowskiego z jednego z warszawskich klubów go-go. Do tej sytuacji odniósł się już sam dziennikarz.
Według portalu BlaskOnline, Stanowski w klubie go-go był z kolegą, a „większość czasu, który spędził w klubie (około 2 godziny), przesiedział na kanapie w sali głównej, od czasu do czasu zaczepiany przez pracujące w klubie kobiety”.
Sam Krzysztof Stanowski w komentarzu na platformie X de facto potwierdził tę wersję wydarzeń, zaznaczając, że nie skorzystał w klubie z żadnych usług oferowanych przez panie.
Tak jak napisano w tekście, byłem z kolegami, siedziałem na głównej sali i co jakiś byłem zaczepiany przez obsługę, ale nie skorzystałem z żadnych usług (tańców). Ot, cała historia
— podkreślił w komentarzu na X Krzysztof Stanowski.
Korwin-Mikke: Stanowski miał czytać tam książkę?
Do całej sytuacji na platformie X odniósł się m.in. Janusz Korwin-Mikke, polityk w przeszłości związany m.in. z Konfederacją.
Czytam, że p. Krzysztof Stanowski popełnił ogromną zbrodnię, bo przytulał panienkę w klubie GO-GO. A przepraszam, co miał tam robić? Książkę czytać?
— zapytał Janusz Korwin-Mikke.
Przepraszam bardzo, ale nie przytulałem
— zdementował medialne doniesienia Stanowski.
tkwl/blaskonline.pl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/751037-do-sieci-trafily-zdjecia-stanowskiego-w-klubie-go-go
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.