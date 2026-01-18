Zmarł były wicewojewoda warmińsko-mazurski Sławomir Sadowski. "Był świetnym pedagogiem i historykiem"

Po długiej walce z chorobą zmarł b. wicewojewoda warmińsko-mazurski oraz senator dwóch kadencji. Sławomir Sadowski odszedł w wieku 77 lat.

Był świetnym pedagogiem i historykiem, osobą bardzo zaangażowaną społecznie, która uczestniczyła w setkach akcji charytatywnych. Przedkładał dobro innych nad swoje. Był bardzo dobrym człowiekiem, jednocześnie lojalnym, uczciwym. Związany z Porozumieniem Centrum i z PiS. Pokazywał, że w polityce nie można chodzić na skróty tylko trzeba realizować zadania i był przy tym skuteczny

— powiedział PAP o Sławomirze Sadowskim poseł PiS Andrzej Śliwka.

Kim był Sławomir Sadowski?

Sławomir Sadowski urodził się 19 grudnia 1948 w Pasłęku. Po studiach na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego pracował jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Elblągu. W latach 1994-2000 pełnił społecznie funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego w Elblągu. Organizował wówczas spotkania historyczne dla młodzieży z naukowcami. Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku był współredaktorem lokalnej „Gazety Pasłęckiej”, a w latach 1993-1997 zajmował stanowisko redaktora naczelnego w innych lokalnych gazetach.

W latach 1998-2002 był radnym Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, gdzie pełnił między innymi: funkcję wiceprzewodniczącego sejmiku, wiceprzewodniczącego Komisji Kultury i Edukacji, członka Komisji Samorządowej i Bezpieczeństwa oraz przewodniczącego Komisji Heraldycznej. W latach 2005-2011 był senatorem RP, a w 2014 r. został wybrany radnym województwa warmińsko-mazurskiego.

