Ogromny pożar podczas wesela! Ogień szybko strawił drewniany budynek. Ewakuowano około 100 gości. 7 osób zostało rannych

Zdjęcie ilustracyjne/Straż pożarna / autor: PAP/Tomasz Wojtasik/Facebook
Zdjęcie ilustracyjne/Straż pożarna / autor: PAP/Tomasz Wojtasik/Facebook

Strażacy ugasili w nocy z soboty na niedzielę ogień, który strawił budynek będący częścią kompleksu hotelowego w Targanicach – dowiedziała się PAP od wadowickich strażaków. W pożarze poszkodowanych zostało siedem osób, w tym strażak; trzy z nich trafiły do szpitala.

Pożar został już ugaszony, ale na miejscu został zastęp strażaków, który dozoruje pogorzelisko

— powiedział oficer dyżurny z komendy powiatowej PSP w Wadowicach.

Ogień pojawił się wczoraj około godziny 20 w budynku wolnostojącym, w którym znajdowała się restauracja, a w niej odbywało się wesele.

Dzięki prawidłowo działającemu systemowi czujek oraz szybkim procedurom bezpieczeństwa, wszyscy goście (około stu osób – PAP) zostali bezpiecznie ewakuowani jeszcze przed przybyciem służb

— napisali w mediach społecznościowych właściciele Korcierz Resort.

Poszkodowanych 7 osób

Ogień szybko ogarnął drewniany budynek o powierzchni około 800 m kw. i strawił go w całości. Towarzyszyło temu spore zadymienie. W akcji gaszenia uczestniczyło około 40 zastępów ratowników. Rzecznik wadowickiej komendy powiatowej straży pożarnej mł. bryg. Krzysztof Cieciak powiedział, że poszkodowanych zostało siedem osób, które podtruły się dymem i strażak z poparzeniami. Trzy osoby, w tym ratownik, zostali przewiezieni do szpitala.

Przyczynę pożaru ustali policja.

Właściciele Kocierz Resort poinformowali, że pozostała część obiektu funkcjonuje normalnie.

Adam Stankiewicz/PAP/Facebook

