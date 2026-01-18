Strażacy ugasili w nocy z soboty na niedzielę ogień, który strawił budynek będący częścią kompleksu hotelowego w Targanicach – dowiedziała się PAP od wadowickich strażaków. W pożarze poszkodowanych zostało siedem osób, w tym strażak; trzy z nich trafiły do szpitala.
Pożar został już ugaszony, ale na miejscu został zastęp strażaków, który dozoruje pogorzelisko
— powiedział oficer dyżurny z komendy powiatowej PSP w Wadowicach.
Ogień pojawił się wczoraj około godziny 20 w budynku wolnostojącym, w którym znajdowała się restauracja, a w niej odbywało się wesele.
Dzięki prawidłowo działającemu systemowi czujek oraz szybkim procedurom bezpieczeństwa, wszyscy goście (około stu osób – PAP) zostali bezpiecznie ewakuowani jeszcze przed przybyciem służb
— napisali w mediach społecznościowych właściciele Korcierz Resort.
Poszkodowanych 7 osób
Ogień szybko ogarnął drewniany budynek o powierzchni około 800 m kw. i strawił go w całości. Towarzyszyło temu spore zadymienie. W akcji gaszenia uczestniczyło około 40 zastępów ratowników. Rzecznik wadowickiej komendy powiatowej straży pożarnej mł. bryg. Krzysztof Cieciak powiedział, że poszkodowanych zostało siedem osób, które podtruły się dymem i strażak z poparzeniami. Trzy osoby, w tym ratownik, zostali przewiezieni do szpitala.
Przyczynę pożaru ustali policja.
Właściciele Kocierz Resort poinformowali, że pozostała część obiektu funkcjonuje normalnie.
Adam Stankiewicz/PAP/Facebook
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/750993-ogromny-pozar-podczas-wesela-ogien-szybko-strawil-budynek
