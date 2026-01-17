Po wielu latach Hańcza, najgłębsze jezioro w Polsce, zamarzła w całości wskutek silnych i długotrwałych mrozów. Jak podkreślają przyrodnicy, jest dziś na Suwalszczyźnie zjawiskiem wyjątkowo rzadkim.
Jezioro Hańcza zamarza najpóźniej ze wszystkich jezior w północno-wschodniej części Polski. Kilkadziesiąt, kilkanaście lat temu, lód pokrywał jezioro zwykle w pierwszej połowie stycznia. Od kilkunastu lat na jeziorze rzadko można spotkać lód.
Od lat nie mamy silnych mrozów, mamy je dopiero teraz w styczniu. W związku z tym, że nie było wiatru, Hańcza zdążyła się wychłodzić i zamarzła tak jak inne jeziora
— powiedziała dyrektor Suwalskiego Parku Krajobrazowego Teresa Świerubska.
Dodała, że po latach sytuacja na jeziorze wróciła do normalności. Poinformowała też, że zamarznięte jezioro zmusiło kilkadziesiąt kaczek i łabędzi do odlotu. Powiedziała, że zwykle ptaki te szukają niezamarzniętych wód na Kanale Augustowskim.
Silne mrozy na Suwalszczyźnie
Na Suwalszczyźnie, zwanej polskim biegunem zimna, już od drugiej połowy grudnia panują silne mrozy. W ciągu dnia jest ok. minus 10 st. C. a w nocy minus 15.
W centrum Suwałk zamarzła także rzeka Czarna Hańcza, która wypływa z jezior Hańcza i płynie w obrębie Suwalskiego Parku Krajobrazowego.
Jezioro Hańcza położone jest na Pojezierzu Wschodniosuwalskim, na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego i jest w całości objęte ochroną, jako rezerwat przyrody. Jego głębokość wynosi według różnych danych: 108,5 m,111,5 lub 113 m. Ma powierzchnię 304 hektarów Jest to jedno z największych jezior na Suwalszczyźnie. Wody jeziora Hańcza są bardzo czyste.
Adam Bąkowski/PAP
