Kolejne balony meteorologiczne, którymi przemycane były papierosy przez polsko-białoruską granicę, zostały odnalezione na Lubelszczyźnie przez straż graniczną i policję. Wcześniej informowano o dziewięciu takich przypadkach na Podlasiu. BBN podało, że w nocy wleciało kilkadziesiąt obiektów z Białorusi. „Kolejna bezczelna prowokacja Rosji i Białorusi. Naruszenie przestrzeni powietrznej RP to nie przypadek, ale kolejna operacja wywiadowcza destabilizująca Polskę” - przestrzegł Stanisław Żaryn.
O wykryciu balonów, z podczepionymi pakunkami z papierosami bez polskich znaków akcyzy, służby poinformowały 17 stycznia.
CZYTAJ TAKŻE: Balony przemytnicze wleciały minionej nocy z Białorusi do Polski. Ile to było obiektów? Na Podlasiu ujawniono ich 9. Reaguje BBN!
Szczątki balonów
Siedem szczątków balonów ujawnili w nocy funkcjonariusze SG - poinformował PAP przed południem ppor. Konrad Szwed z biura prasowego Komendy Głównej SG. Podał, że balony przekroczyły polsko-białoruską granicę na terenie działania placówki SG w Kuźnicy, a ich szczątki znaleziono na terenie miejscowości Kraśniany, Woroniany, Machnacz, Smolanka, Słojniki i Białousy. To miejscowości na terenie powiatu sokólskiego i białostockiego.
Na razie nie wiadomo, ile łącznie paczek papierosów przemycano. Szwed powiedział, że wciąż trwają czynności.
Kolejne dwa balony wykryli policjanci. Jeden z nich został znaleziony w Białymstoku przy ul. Włókienniczej. Jak podał młodszy aspirant Konrad Karwacki z zespołu prasowego podlaskiej policji, balon zawisł na drzewie, a na ziemi znajdowało się 1,5 tys. paczek papierosów bez akcyzy.
Drugi balon wykryto na terenie powiatu sokólskiego, w miejscowości Wierzchłowce. Do balonu przyczepiony był pakunek ze 150 kartonami papierosów bez akcyzy.
Kolejne dwa balony przemytnicze ujawnili funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału SG w okolicach Koroszczyna na Lubelszczyźnie (pow. bialski).
W każdym balonie było po 1,5 tys. paczek papierosów. Ich wartość wynosi łącznie 60 tys. zł. Z dużym prawdopodobieństwem balony przyleciały do Polski z terytorium Białorusi
— powiedział PAP rzecznik NOSG kpt. Dariusz Sienicki.
Również lubelscy policjanci otrzymali przed południem zgłoszenie, że na jednej z posesji w gminie Niedźwiada (pow. lubartowski) została znaleziona porwana część - prawdopodobnie czaszy balonu przemytniczego bez dolnego ładunku.
Trwają czynności mające na celu ustalenie wszelkich okoliczności zdarzenia
— podała policja na portalu społecznościowym.
Reakcja BBN
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego podało na platformie X, że w nocy z terytorium Białorusi wleciało kilkadziesiąt obiektów.
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przez całą dzisiejszą noc monitorowało to zdarzenie, zbierając i analizując informacje uzyskane od instytucji wojskowych i cywilnych
— poinformowało w komunikacie. BBN przekazało też, że prezydent RP jest o wszystkim na bieżąco informowany.
Biuro przypomniało, że pod koniec grudnia 2025 roku z kierunku białoruskiego w polską przestrzeń powietrzną wleciało 59 obiektów. BBN - jak podkreślono w komunikacie - nie wyklucza, że tak jak w tamtym przypadku, tak i w tym „mamy do czynienia z prowokacją pod pozorem działania przemytniczego”.
Apel policji
Policja apeluje, by w przypadku zauważenia podejrzanych pakunków nie zbliżać się do nich i nie dotykać.
Takie obiekty mogą być wykorzystywane do przemytu i stanowić realne zagrożenie. Zachowaj bezpieczną odległość, nie podejmuj żadnych prób sprawdzenia zawartości, niezwłocznie zadzwoń na numer alarmowy 112
— zaapelował Konrad Karwacki z zespołu prasowego podlaskiej policji.
To nie przypadek
Na sprawę w mediach społecznościowych zareagował Stanisław Żaryn, prezes Fundacji IBN, ekspert ds. bezpieczeństwa.
Kolejna bezczelna prowokacja Rosji i Białorusi. Naruszenie przestrzeni powietrznej RP to nie przypadek, ale kolejna operacja wywiadowcza destabilizująca Polskę
— wskazał.
Panie Premierze Donald Tusk, co z naszą reakcją? Czy nie czas wycofać się z przyjaznych gestów na zachętę? Proszę zamknąć otwarte przez pana przejścia graniczne z Białorusią! Tylko twarda reakcja zostanie zrozumiana przez Mińsk i Moskwę
— dodał były doradca prezydenta RP i były pełnomocnik rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej RP.
Podsumowanie
Kolejne balony meteorologiczne zostały odnalezione na Lubelszczyźnie przez straż graniczną i policję. Stanisław Żaryn przestrzegł, że jest to „bezczelna prowokacja Rosji i Białorusi”.
Adrian Siwek/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/750971-zaryn-kolejna-bezczelna-prowokacja-rosji-i-bialorusi
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.