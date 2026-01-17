Straszliwa tragedia rodziny. Awaria fotowoltaiki prawdopodobną przyczyną pożaru. Wczoraj zmarł syn, w nocy matka

  • Kraj
  • opublikowano:
Straszliwa tragedia rodziny. Awaria fotowoltaiki prawdopodobną przyczyną pożaru. Wczoraj zmarł syn, w nocy matka. Na zdjęciu straż pożarna i służby medyczne przed domem w Myjomicach, gdzie doszło do pożaru / autor: PAP/Tomasz Wojtasik
Straszliwa tragedia rodziny. Awaria fotowoltaiki prawdopodobną przyczyną pożaru. Wczoraj zmarł syn, w nocy matka. Na zdjęciu straż pożarna i służby medyczne przed domem w Myjomicach, gdzie doszło do pożaru / autor: PAP/Tomasz Wojtasik

38-letnia kobieta zmarła w szpitalu w Kępnie po zatruciu się gazami pożarowymi po pożarze domu, w którym wcześniej życie stracił jej 11-letni syn. Wstępnie jako przyczynę tragedii wskazuje się awarię instalacji fotowoltaicznej.

Rzeczniczka prasowa kępińskiej policji mł. asp. Anita Wylęga powiedziała w sobotę PAP, że na miejscu zdarzenia swoje działania będzie prowadził biegły z zakresu pożarnictwa, żeby ustalić przyczynę pożaru.

Jak dowiedziała się PAP, ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną mogła być awaria instalacji fotowoltaicznej.

Matki i dziecka nie udało się uratować

Do zdarzenia doszło wczoraj przed godz. 15 w domu jednorodzinnym w Myjomicach koło Kępna przy ul. Jeżynowej. Policja i straż pożarna zostały zawiadomione, że z domu wydobywają się kłęby dymu. Po przyjeździe na miejsce ustalono, że bezogniowy pożar zaczął się na poddaszu.

Rzecznik prasowy kępińskiej straży pożarnej st. kpt. Paweł Michalski powiedział, że wszystkie znajdujące się tam rzeczy użytkowe zaczęły żarzyć się bez płomienia, wydzielając trujące gazy. W tym czasie w domu było pięć osób - rodzice z trojgiem dzieci w wieku 1, 4 i 11 lat. 46-letni mężczyzna wyniósł z domu najmłodsze dzieci, ale kobieta i 11-letni chłopiec stracili przytomność. Z pomocą przyszli strażacy, którzy ich wynieśli.

Po trwającej kilkadziesiąt minut reanimacji 38-letnią matkę przewieziono do kępińskiego szpitala. Chłopiec zmarł.

Śledztwo w sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Kępnie.

Rzecznik straży powiedział PAP, że w domu nie było zamontowanych czujek dymu.

xyz/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych