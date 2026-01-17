PILNE!

Minionej nocy na teren Polski wleciały balony przemytnicze zawierające pakunki z papierosami bez akcyzy. Straż Graniczna opublikowała zdjęcia / autor: Straż Graniczna
W nocy z piątku 16 na sobotę 17 stycznia na Podlasiu, m.in. w Białymstoku, znaleziono balony przemytnicze, które na terytorium Polski wleciały z Białorusi. Według portalu Niezależna.pl, mogło być ich nawet około 50, z czego ujawniono łącznie 9. Obiekty zawierały nielegalne papierosy. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przekazało na portalu X. Fakt ujawnienia na terenie Polski białoruskich balonów potwierdziła Straż Graniczna, policja oraz BBN.

W Polsce doszło minionej nocy do kolejnego incydentu z białoruskimi obiektami latającymi. Były to balony przemytnicze.

Pierwszy balon odkryto w Białymstoku, drugi w miejscowości Wierzchłowce, oba zawierały po 1,5 tysiąca paczek papierosów bez akcyzy

— podaje Interia.pl.

Informacje służb

Z kolei według Niezależnej na Podlasiu ujawniono 9 balonów, a łącznie miało ich być co najmniej 50. Siedem odnalazła Straż Graniczna, dwa - policja, o czym informował przedstawiciel Komendy Głównej SG Konrad Szwed.

Komunikat w sprawie balonów przemytniczych z Białorusi opublikowało na portalu X Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Prezydent RP Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany przez Szefa BBN ministra Sławomira Cenckiewicza o przebiegu i skutkach nocnego wlotu kilkudziesięciu obiektów z terytorium Białorusi. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przez całą dzisiejszą noc monitorowało to zdarzenie, zbierając i analizując informacje uzyskane od instytucji wojskowych i cywilnych. Tak jak w przypadku zdarzenia w nocy z 24-25 grudnia 2025 r., kiedy to z kierunku białoruskiego w polską przestrzeń powietrzną wleciało 59 obiektów, BBN nie wyklucza, że mamy do czynienia z prowokacją pod pozorem działania przemytniczego.Apelujemy o śledzenie komunikatów Polskiej Policji i Straży Granicznej, a w przypadku odnalezienia przedmiotów, pakunków lub szczątków, które potencjalnie mogą mieć związek z opisywanym zdarzeniem, o niezbliżanie się do ich i bezzwłoczne powiadomienie odpowiednich służb

Funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili kolejne pakunki zawierające nielegalne papierosy❗️. Zostały one przemycone z Białorusi do Polski za pomocą balonów meteorologicznych. Trwają czynności w celu ustalenia osób zaangażowanych w nadanie i odbiór nielegalnych przesyłek

— informuje SG.

W dniu 16 stycznia br. przed godz. 21:00 Policja otrzymała informację od Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych o niezidentyfikowanych obiektach latających (najprawdopodobniej balonach przemytniczych), które z terenu Białorusi wleciały w polską przestrzeń powietrzną. Wskazane zostały przybliżone lokalizacje na terenie woj. podlaskiego i lubelskiego, wobec czego informacje przekazano do właściwych terenowo jednostek Policji. Minionej nocy szczątki balonów wraz z papierosami bez polskich znaków akcyzowych zabezpieczone zostały przez policjantów w Białymstoku oraz powiecie sokólskim

— podaje policja.

Co zrobić, gdy natrafimy na podejrzany pakunek?

Siedem szczątków balonów ujawnili w nocy funkcjonariusze SG - poinformował PAP w sobotę przed południem ppor. Konrad Szwed z biura prasowego Komendy Głównej SG. Podał, że balony przekroczyły polsko-białoruską granicę na terenie działania placówki SG w Kuźnicy, a ich szczątki znaleziono na terenie miejscowości Kraśniany, Woroniany, Machnacz, Smolanka, Słojniki i Białousy. To miejscowości na terenie powiatu sokólskiego i białostockiego.

Na razie nie wiadomo, ile łącznie paczek papierosów przemycano. Szwed powiedział, że wciąż trwają czynności.

Kolejne dwa balony wykryli policjanci. Jeden z nich został znaleziony w Białymstoku przy ul. Włókienniczej. Jak podał młodszy aspirant Konrad Karwacki z zespołu prasowego podlaskiej policji, balon zawisł na drzewie, a na ziemi znajdowało się 1,5 tys. paczek papierosów bez akcyzy.

Drugi balon wykryto na terenie powiatu sokólskiego, w miejscowości Wierzchłowce. Do balonu przyczepiony był pakunek ze 150 kartonami papierosów bez akcyzy.

Policja apeluje, by w przypadku zauważenia podejrzanych pakunków nie zbliżać się do nich i nie dotykać.

Takie obiekty mogą być wykorzystywane do przemytu i stanowić realne zagrożenie. Zachowaj bezpieczną odległość, nie podejmuj żadnych prób sprawdzenia zawartości, niezwłocznie zadzwoń na numer alarmowy 112

— zaapelował Karwacki.

X/Niezależna.pl//PAP/Interia.pl/Joanna Jaszczuk

