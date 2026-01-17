Wysokie zagrożenie lawinowe w Tatrach! RCB ostrzega. "Zachowaj ostrożność. Nie wychodź w góry bez doświadczenia i sprzętu"

W tle Tatry zimą, w miniaturze alert RCB udostępniony w serwisie X / autor: Fratria/X
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało rano alert o wysokim zagrożeniu lawinowym w Tatrach. Zaapelowało, by nie wychodzić w góry w przypadku braku doświadczenia i sprzętu.

Alert RCB otrzymali odbiorcy na terenie powiatu tatrzańskiego (woj. małopolskie).

Uwaga! Dziś (17.01) wysokie zagrożenie lawinowe. Zachowaj ostrożność. Nie wychodź w góry bez doświadczenia i sprzętu. Śledź komunikaty lawinowe

— podało RCB.

TOPR alarmuje

Wczoraj wieczorem trzeci, znaczny stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach ogłosili ratownicy TOPR-u.

Zapowiadany wiatr z kierunków południowo-wschodniego i wschodniego może pogorszyć sytuację lawinową. Należy spodziewać się samoczynnych lawin o rozmiarach od małych przez średnie aż po duże

— ostrzegli ratownicy TOPR-u w komunikacie.

Trzeci stopień zagrożenia lawinowego oznacza, że pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach jest związana umiarkowanie lub słabo, a wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy niewielkim obciążeniu dodatkowym, zwłaszcza w miejscach wskazanych w komunikacie lawinowym. Warunki w górach są w znacznej mierze niekorzystne. Poruszanie się wymaga bardzo dużego doświadczenia, umiejętności i zdolności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego. Należy unikać stromych stoków i zachować elementarne środki bezpieczeństwa.

