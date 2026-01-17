Do 2039 r. liczebność Sił Zbrojnych RP ma wzrosnąć do 500 tys. żołnierzy, w tym 300 tys. w ramach czynnej służby wojskowej oraz 200 tys. w rezerwach - to jedno z założeń Programu Rozwoju Sił Zbrojnych RP na l. 2025-2039, o których poinformował Sztab Generalny Wojska Polskiego.
Program Rozwoju Sił Zbrojnych RP to opracowywany przez MON raz na kilka lat dokument, w którym wyznacza się najważniejsze kierunki rozwoju Wojska Polskiego. W grudniu ub.r. wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał program na lata 2025–2039. Jest to dokument niejawny.
Sztab Generalny WP poinformował, że Siły Zbrojne RP rozpoczęły wdrażanie nowego planu rozwoju. Wyznacza on siedem priorytetowych obszarów transformacji sił zbrojnych.
Zgodnie z założeniami planu, do 2039 r. liczebność Sił Zbrojnych RP ma wzrosnąć do 500 tys. żołnierzy – w tym 300 tys. w ramach czynnej służby wojskowej oraz 200 tys. w rezerwach, łącznie z nowo utworzoną rezerwą wysokiej gotowości.
Istotnym elementem programu - podkreśla Sztab Generalny - jest rozwój zdolności do prowadzenia operacji wielodomenowych. Wojsko ma rozwijać kompetencje we wszystkich pięciu domenach: lądowej, morskiej, powietrznej, kosmicznej i cyberprzestrzeni, a także w środowiskach operacyjnych, takich jak przestrzeń informacyjna czy spektrum elektromagnetyczne. Program przewiduje też tworzenie zdolności do operacji kognitywnych w tych środowiskach - wskazano.
„Odstraszanie poprzez ukaranie”
W nowym planie rozwijane mają być zdolności do „deterrence by punishment” (odstraszania poprzez ukaranie), czyli skutecznych systemów rażenia zdolnych do neutralizacji punktów ciężkości przeciwnika i przeprowadzania precyzyjnych uderzeń.
Równolegle przewidziano rozwój zintegrowanej obrony przeciwrakietowej, przeciwlotniczej i przeciwdronowej („deterrence by denial”), która ma chronić siły własne, wzmacniać odporność państwa i zapewniać bezpieczeństwo ludności przed szerokim spektrum zagrożeń powietrznych.
Program przewiduje również budowę i utrzymanie odpowiedniej liczby wykwalifikowanych rezerw osobowych – kluczowego czynnika odstraszania i długotrwałej obrony w przypadku konfliktu wysokiej intensywności, co - jak wskazano - potwierdziła wojna w Ukrainie. Priorytetem ma być poprawa jakości szkolenia, zwiększenie jego intensywności oraz wdrożenie nowego systemu utrzymania gotowości bojowej rezerw.
Jak podał Sztab Generalny, program obejmuje również szerokie wdrażanie systemów bezzałogowych i autonomicznych. Dronizacja i robotyzacja ma objąć wszystkie rodzaje wojsk, domeny i funkcje bojowe: rozpoznanie, wsparcie decyzyjne, rażenie oraz zabezpieczenie logistyczne, na wszystkich szczeblach – strategicznym, operacyjnym i taktycznym.
Wykorzystanie sztucznej inteligencji ma wspierać procesy analityczne, planistyczne, zarządcze i dowodzenie, co ma dawać przewagę informacyjną i decyzyjną nad potencjalnym przeciwnikiem.
Program Rozwoju Sił Zbrojnych RP na lata 2025-2039 został opracowany w Sztabie Generalnym WP zgodnie z zasadami planowania obronnego NATO oraz przepisami ustawy o obronie ojczyzny. Określa m.in. docelową liczebność, kierunki rozwoju kompetencji operacyjnych, priorytety modernizacji technicznej oraz zasady budowy i utrzymania zasobów rezerw.
Program jest aktualizowany co cztery lata na 15-letni okres planistyczny, zgodnie ze standardami NATO. Poprzednia wersja obejmowała lata 2021–2035 i została przyjęta w 2019 r. Sztab Generalny podkreślił, że nowy plan uwzględnia bieżące i prognozowane zagrożenia, w szczególności wynikające z agresywnej polityki Federacji Rosyjskiej, a także doświadczenia płynące z wojny w Ukrainie.
Przyjęcie planu na lata 2025–2039 stanowi kluczowy krok w długofalowej transformacji Wojska Polskiego oraz budowie nowoczesnych, licznych i technologicznie zaawansowanych sił zbrojnych, zdolnych do skutecznego odstraszania, a w razie konieczności – do przeprowadzenia zwycięskiej operacji obronnej
— zaznaczono w komunikacie. Sztabu Generalnego.
