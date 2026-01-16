Trzeci, znaczny stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach ogłosili wieczorem ratownicy TOPR-u. Należy spodziewać się samoczynnych lawin.
Według TOPR-u pokrywa śnieżna w szczytowych partiach Tatr jest niestabilna. Ratownicy zwracają szczególną uwagę na zaleganie przewianego śniegu w żlebach, w pobliżu grani i do górnej granicy lasu. Leży on na warstwie starej pokrywy śnieżnej.
Zapowiadany wiatr z kierunków południowo-wschodniego i wschodniego może pogorszyć sytuację lawinową. Należy spodziewać się samoczynnych lawin o rozmiarach od małych przez średnie aż po duże
— ostrzegli ratownicy TOPR-u w komunikacie.
Co oznacza trzeci stopień zagrożenia lawinowego?
Trzeci stopień zagrożenia lawinowego oznacza, że pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach jest związana umiarkowanie lub słabo, a wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy niewielkim obciążeniu dodatkowym, zwłaszcza w miejscach wskazanych w komunikacie lawinowym. Warunki w górach są w znacznej mierze niekorzystne. Poruszanie się wymaga bardzo dużego doświadczenia, umiejętności i zdolności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego. Należy unikać stromych stoków i zachować elementarne środki bezpieczeństwa.
Warunki do uprawiania turystyki są trudne. Z powodu wzrostu temperatury w ciągu dnia śnieg staje się w wielu miejscach mokry i grząski. Jest on nierównomiernie rozłożony. Większe jego ilości zalegają w zagłębieniach terenu i w pobliżu grani. Ponadto pojawiły się oblodzenia. Szlaki powyżej górnej granicy lasu są miejscami nieprzetarte, co utrudnia orientację i sprawia, że przebieg trasy jest niewidoczny. Poruszanie się w wyższych partiach Tatr wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego oraz właściwego doboru trasy. Niezbędne jest posiadanie odpowiedniego sprzętu zimowego – raków, czekana, kasku oraz zestawu lawinowego ABC – i umiejętność posługiwania się nim.
