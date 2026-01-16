Uniwersytet Warszawski poinformował, że w grudniu odnotowano dwa przypadki zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu A (HAV). Uczelnia wskazała, że we wszystkich jednostkach podjęto działania profilaktyczne, które dotyczą m.in. zasad higieny, korzystania z przestrzeni wspólnym, współpracy z Inspektoratem BHP i stosowania zaleceń Sanepidu.
W związku z otrzymaną informacją o przypadkach zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu A (HAV) na terenie UW, prosimy o podjęcie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w naszej Uczelni poprzez ograniczenie szerzenia się zakażenia.
— przekazał w komunikacie Uniwersytet Warszawski.
HAV
Uczelnia wyjaśniła, że wirus HAV przenosi „głównie drogą pokarmową (fekalno-oralną), kontakt seksualny, spożywanie żywności z niepewnego źródła zakażonej wirusem HAV, najczęściej przez brudne ręce lub skażone powierzchnie”.
Przestrzegła, że objawy mogą się dopiero po 2-6 tygodniach od zakażenia.
Działania UW
Uniwersytet Warszawski podjął działania takie jak wielokrotne czynności dezynfekcyjne w przestrzeniach wspólnych, szczególnie w toaletach, pokojach socjalnych, klamkach i poręczach.
Nakazano także zapewnienie stałego uzupełniania mydła, ręczników papierosów i środków dezynfekcyjnych.
Wprowadzony został także wzmożony nadzór nad powierzchniami często dotykanymi.
Podsumowanie
Na Uniwersytecie Warszawskim potwierdzono dwa przypadki zakażenia wirusem wątroby typu A (HAV). Uczelnia podjęła działania profilaktyczne.
