Uniwersytet Warszawski poinformował, że w grudniu odnotowano dwa przypadki zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu A (HAV). / autor: Fratria
Uniwersytet Warszawski poinformował, że w grudniu odnotowano dwa przypadki zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu A (HAV). Uczelnia wskazała, że we wszystkich jednostkach podjęto działania profilaktyczne, które dotyczą m.in. zasad higieny, korzystania z przestrzeni wspólnym, współpracy z Inspektoratem BHP i stosowania zaleceń Sanepidu.

W związku z otrzymaną informacją o przypadkach zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu A (HAV) na terenie UW, prosimy o podjęcie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w naszej Uczelni poprzez ograniczenie szerzenia się zakażenia.

— przekazał w komunikacie Uniwersytet Warszawski.

HAV

Uczelnia wyjaśniła, że wirus HAV przenosi „głównie drogą pokarmową (fekalno-oralną), kontakt seksualny, spożywanie żywności z niepewnego źródła zakażonej wirusem HAV, najczęściej przez brudne ręce lub skażone powierzchnie”.

Przestrzegła, że objawy mogą się dopiero po 2-6 tygodniach od zakażenia.

Działania UW 

Uniwersytet Warszawski podjął działania takie jak wielokrotne czynności dezynfekcyjne w przestrzeniach wspólnych, szczególnie w toaletach, pokojach socjalnych, klamkach i poręczach.

Nakazano także zapewnienie stałego uzupełniania mydła, ręczników papierosów i środków dezynfekcyjnych.

Wprowadzony został także wzmożony nadzór nad powierzchniami często dotykanymi.

Podsumowanie

Na Uniwersytecie Warszawskim potwierdzono dwa przypadki zakażenia wirusem wątroby typu A (HAV). Uczelnia podjęła działania profilaktyczne.

Adrian Siwek/uw.edu.pl

