Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty I stopnia przed gęstą mgłą dla części województw w rejonach północy, zachodu i południa Polski. Ostrzeżenia przed silnym mrozem obowiązują na ścianie wschodniej.
Przed gęstą mgłą Instytut ostrzega mieszkańców województwa lubuskiego, części pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Na tych obszarach widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m. Ostrzeżenie pozostanie w mocy do soboty 17 stycznia do godz. 9.
Alerty I stopnia przed silnym mrozem obowiązują we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego. W nocy temperatura minimalna wyniesie od -18 do -15 st. C. Ostrzeżenie pozostanie aktywne do przyszłego wtorku 20 stycznia do godz. 10.
I stopień
Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
Podsumowanie
IMGW wydał alerty I stopnia przed silnym mrozem i gęstą mgłą. Ostrzeżenia przed silnym mrozem obowiązują na ścianie wschodniej.
