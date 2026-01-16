Zima nie odpuszcza. IMGW wydał alerty I stopnia! Ostrzega przed gęstą mgłą i silnym mrozem. Gdzie będą najtrudniejsze warunki?

IMGW wydał alerty I stopnia przed silnym mrozem i gęstą mgłą. / autor: PAP/Leszek Szymański
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty I stopnia przed gęstą mgłą dla części województw w rejonach północy, zachodu i południa Polski. Ostrzeżenia przed silnym mrozem obowiązują na ścianie wschodniej.

Przed gęstą mgłą Instytut ostrzega mieszkańców województwa lubuskiego, części pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Na tych obszarach widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m. Ostrzeżenie pozostanie w mocy do soboty 17 stycznia do godz. 9.

Alerty I stopnia przed silnym mrozem obowiązują we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego. W nocy temperatura minimalna wyniesie od -18 do -15 st. C. Ostrzeżenie pozostanie aktywne do przyszłego wtorku 20 stycznia do godz. 10.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

