Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, wiceprezydent Lublina, została - wraz z sześcioma innymi osobami - zatrzymana przez CBA. Do zatrzymania doszło w ramach śledztwa dotyczącego przekroczenia uprawnień.
Wszystkie działania, które podejmowałam w ramach wykonywanych obowiązków, były zgodne z obowiązującymi przepisami i realizowane w poczuciu odpowiedzialności oraz misji służby na rzecz mieszkanek i mieszkańców Lublina
— skomentowała zastępca prezydenta Lublina Beata Stepaniuk-Kuśmierzak (wyraziła zgodę na publikację nazwiska – PAP).
Śledztwo dot. m.in. przekroczenia uprawnień
CBA poinformowało, że zatrzymania dokonano w związku z postępowaniem przygotowawczym, które dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień oraz ustawiania przetargów.
Zarzuty w sprawie usłyszało w sumie siedem osób, w tym troje urzędników z lubelskiego ratusza i przedsiębiorców z branży eventowej. Wśród zatrzymanych są m.in. zastępca prezydenta Lublina Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, dyrektor i kierownik jednego z wydziałów Urzędu Miasta Lublin.
Zarzuty obejmują okres od 22 kwietnia do 12 lipca 2024 r. Proceder miał polegać na bezprawnym wywarciu wpływu na decyzję osoby pełniącej funkcję publiczną w związku z postępowaniem na organizację „Strefy Kibica Euro 2024”.
Bilety typu VIP
Śledztwo wykazało, że zatrzymani mieli ustalać tryb oraz wartość zamówienia, a także kierować zapytania ofertowe do wcześniej wskazanych podmiotów, co skutkowało wyborem z góry określonego wykonawcy.
Zastępca prezydenta miasta miała ponadto przyjąć korzyść majątkową w postaci biletów typu VIP
— zakomunikowało CBA.
Jak wykazało śledztwo, przedsiębiorcy z branży eventowej brali udział w zmowach przetargowych także poprzez pozorowanie konkurencji. Przedsiębiorcy mieli również dopuścić się bezprawnego wywierania wpływu na urzędników samorządowych oraz wręczania i obiecywania wręczenia korzyści majątkowych.
Stanowisko prokuratury
Prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej nielegalnie przejętej przez rząd Donalda Tuska poinformowała, że decyzją prokuratora wobec sześciu podejrzanych zastosowano poręczenia majątkowe oraz dozór policji połączony z zakazem kontaktowania się z innymi podejrzanymi. Dwoje lubelskich urzędników, w tym zastępcę prezydenta miasta, zawieszono w czynnościach służbowych. Jednemu z podejrzanych przedsiębiorców zakazano opuszczania terytorium Polski.
Postępowanie nadzoruje lubelski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Funkcjonariusze zabezpieczyli urządzenia elektroniczne i obszerną dokumentację w kilkunastu lokalizacjach.
CBA i PK poinformowały, że sprawa ma charakter rozwojowy i planowane są kolejne czynności procesowe.
Rzecznik prezydenta Lublina Justyna Góźdź poinformowała, że służby „przeprowadziły czynności dotyczące postępowań realizowanych przez Wydział Sportu”. Podała, że urząd w pełni współpracuje z właściwymi organami „przekazując wszelkie wymagane dokumenty i informacje”, a realizacja bieżących zadań w departamencie „przebiega bez zakłóceń”.
Zależy nam na rzetelnym i szybkim wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy
— stwierdziła Góźdź.
Sytuacje opisane w komunikacie CBA – w ocenie ratusza – „nie dotyczą postępowań przetargowych w rozumieniu prawa zamówień publicznych”.
To, co służby nazywają „zmową przetargową”, obejmuje jedynie zamówienia zwolnione ze stosowania prawa zamówień publicznych, a tym samym nie wymagające przeprowadzania procedury przetargowej. W tej sytuacji trudno zatem mówić o „ustawieniu przetargu”
— podała Góźdź.
Stepaniuk-Kuśmierzak: We wszystko, co robię, wkładam całe swoje serce
Beata Stepaniuk-Kuśmierzak napisała wieczorem na Facebooku, że do pracy organów prowadzących postępowanie podchodzi „z pełnym spokojem i zaufaniem” oraz że liczy na „szybkie oraz rzetelne wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy”.
Wierzę, że pozwoli to jednoznacznie potwierdzić zgodność moich działań z prawem
— stwierdziła zastępca prezydenta.
Podziękowała za słowa wsparcia i poprosiła, żeby do czasu zakończenia postępowania uszanować prywatność jej i jej bliskich.
We wszystko co robię, zawsze wkładam całe swoje serce i tak pozostanie
— dodała.
Prezydent Lublina Krzysztof Żuk w mediach społecznościowych wyraził poparcie dla zastępcy, która – w jego ocenie – w swojej pracy „zawsze na pierwszym miejscu stawia miasto, najważniejsi są dla niej mieszkańcy, a w szczególności młodzież, ludzie sportu i kultury, organizacje pozarządowe i środowiska działające na rzecz dobra naszej wspólnoty”.
Znam ją z ogromnego oddania i zaangażowania oraz serca, jakie wkłada w każdy realizowany projekt. Ma moje całkowite zaufanie i jestem w pełni przekonany o jej uczciwości
— napisał Żuk.
Zapewnił, że ratusz ściśle współpracuje ze służbami prowadzącymi postępowanie i robi wszystko, by jak najszybciej wyjaśnić wszelkie wątpliwości.
Wierzę, że prawda zwycięży
— stwierdził.
