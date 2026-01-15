Na prywatnej posesji w Pieczarkach odnaleziono tajemniczy obiekt przypominający balon meteorologiczny, na którym mają znajdować się napisy wykonane cyrylicą. Sytuacja postawiła na nogi policję, prokuraturę i ABW. Służby zabezpieczyły znalezisko i teraz ustalają, skąd się tam wzięło.
Nietypowa sytuacja miała miejsce we wsi Pieczarki w powiecie węgorzewskim na Warmii i Mazurach. O całym zdarzeniu poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie we wpisie na Facebooku.
ABW, prokuratura i policja badają sprawę
Jak przekazała policja, wczoraj około godziny 11:30 na jednej z prywatnych posesji w Pieczarkach w gminie Pozezdrze zgłaszająca znalazła przedmiot przypominający balon meteorologiczny.
Na miejsce pojechali policjanci, którzy zabezpieczyli zarówno miejsce, jak i same znalezisko. Nie stwierdzono, aby przedmiot ten stwarzał zagrożenie
— wskazano.
O sprawie została powiadomiona Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Prokuratura Rejonowa w Giżycku. Teraz policjanci będą prowadzić dalsze czynności pod nadzorem Prokuratury. Będą ustalać, co to jest za przedmiot oraz w jakich okolicznościach się tam znalazł
— czytamy w komunikacie policji.
