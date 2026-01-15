WIDEO

Dzięki błyskawicznej akcji policjantów 16‑latka żyje. "Post. Agnieszka Matulka chwyciła ją i bezpiecznie zdjęła z barierki mostu"

Most Brdowski w Szczecinie / autor: Kapitel/CC/Wikimedia Commons/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/X
Most Brdowski w Szczecinie / autor: Kapitel/CC/Wikimedia Commons/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/X

Natychmiastowa i zdecydowana reakcja funkcjonariuszy Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zapobiegła tragedii i uratowała życie 16-letniej dziewczyny będącej w kryzysie emocjonalnym” - podała policja w oficjalnym komunikacie.

Jak podała policja, st. sierż. Michał Krajnik oraz post. Agnieszka Matulka otrzymali informację, że w rejonie jednego z mostów znajduje się młoda osoba, która może zrobić sobie krzywdę.

Mundurowi niezwłocznie udali się na miejsce. Po wjechaniu na most zauważyli nastolatkę stojącą przy barierce i rozmawiającą przez telefon

— czytamy.

Natychmiastowa reakcja funkcjonariuszy

Wskazano, że policjanci natychmiast wysiedli z radiowozu i podjęli próbę rozmowy.

Dziewczyna nie reagowała, a jej zachowanie wskazywało na realne zagrożenie dla zdrowia i życia. W tej sytuacji funkcjonariusze bez wahania podjęli interwencję — podbiegli do 16-latki, a post. Agnieszka Matulka chwyciła ją i bezpiecznie zdjęła z barierki mostu

— napisano.

Jak dodano, na miejsce wezwano Zespół Ratownictwa Medycznego oraz powiadomiono matkę dziewczyny.

Nastolatka została przekazana pod opiekę specjalistów

— podkreślono.

Policja zastrzega, że ta interwencja pokazuje, jak ogromne znaczenie ma błyskawiczna reakcja policjantów, ich profesjonalizm oraz umiejętność działania w sytuacjach skrajnie trudnych i wymagających natychmiastowych decyzji.

szczecin.policja.gov.pl/oprac. Natalia Wierzbicka

