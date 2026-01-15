Co nas czeka? IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia! Dotyczą czterech województw. Są również alerty hydrologiczne

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami powodującymi gołoledź dla czterech województw oraz ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą dla ośmiu województw. Aktualne są również alerty hydrologiczne: II stopnia na Podlasiu oraz I stopnia w woj. świętokrzyskim i pomorskim.

Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed gołoledzią obowiązują na obszarach województw: mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Na tych terenach prognozowane są opady marznącej mżawki lub deszczu powodujące gołoledź.

Alerty utrzymają się do godz. 13 w czwartek, a prawdopodobieństwo ich wystąpienia to 70 proc.

Uwaga na gęstą mgłę!

Od godz. 17 w ośmiu woj. obowiązywać będą również wydane przez IMGW alerty I stopnia przed gęstą mgłą. Mieszkańcy woj. lubelskiego i śląskiego oraz części woj. łódzkiego, wielkopolskiego, opolskiego, małopolskiego, zachodniopomorskiego oraz dolnośląskiego mogą spodziewać się mgieł ograniczających widzialność do 200 m.

Ostrzeżenia utrzymają się do godz. 9 w piątek, a prawdopodobieństwo ich wystąpienia wynosi 80 proc.

Ostrzeżenia hydrologiczne

Ponadto, do godz. 8 w piątek na rzece Dolna Pisa (poniżej ujścia Netty w woj. podlaskim) nadal obowiązują także ostrzeżenia hydrologiczne II stopnia przed wezbraniem rzek z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w województwie podlaskim.

Natomiast, na rzece Nida (od ujścia Czarnej Nidy w woj. świętokrzyskim) oraz na Wiśle (od Tczewa w woj. pomorskim) Instytut wydał ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia przed gwałtownym wzrostem stanów wody. Obowiązują one do godz. 12 w piątek.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

