Nagła decyzja! Tusk zdymisjonował szefa ITD. Czapiewski już pożegnał się ze współpracownikami. "Życzę Wam nieustającej satysfakcji z pracy"

  • Kraj
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
autor: gov.pl
autor: gov.pl

Premier Donald Tusk, na wniosek ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka, podjął decyzję o odwołaniu Artura Czapiewskiego z funkcji Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Artur Czapiewski w oświadczeniu zamieszczonym na rządowej stronie gov.pl podziękował pracownikom ITD za współpracę.

Chciałbym tą drogą przekazać wszystkim podziękowania za trud wkładany w realizację obowiązków służbowych, za codzienne podejmowanie wyzwań związanych z realizacją zadań ITD oraz wkład w utrwalanie dobrego wizerunku naszej instytucji wśród uczestników rynku przewozów drogowych

— napisał Artur Czapiewski.

Dzięki Waszej pracy wyniki działalności ITD są najlepsze od początku działania tej instytucji. To z kolei potwierdza, że dzięki naszemu zaangażowaniu realnie wpływamy na poprawę warunków wykonywania przewozów drogowych, ograniczenie nieuczciwej konkurencji, ochronę infrastruktury drogowej, co bezpośrednio przekłada się na polepszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

— zaznaczył.

Życzę Wam nieustającej satysfakcji z wykonywanej pracy, inspirujących perspektyw i realizacji ambitnych celów

— podkreślił.

Adam Stankiewicz

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych