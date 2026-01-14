Premier Donald Tusk, na wniosek ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka, podjął decyzję o odwołaniu Artura Czapiewskiego z funkcji Głównego Inspektora Transportu Drogowego.
Artur Czapiewski w oświadczeniu zamieszczonym na rządowej stronie gov.pl podziękował pracownikom ITD za współpracę.
Chciałbym tą drogą przekazać wszystkim podziękowania za trud wkładany w realizację obowiązków służbowych, za codzienne podejmowanie wyzwań związanych z realizacją zadań ITD oraz wkład w utrwalanie dobrego wizerunku naszej instytucji wśród uczestników rynku przewozów drogowych
— napisał Artur Czapiewski.
Dzięki Waszej pracy wyniki działalności ITD są najlepsze od początku działania tej instytucji. To z kolei potwierdza, że dzięki naszemu zaangażowaniu realnie wpływamy na poprawę warunków wykonywania przewozów drogowych, ograniczenie nieuczciwej konkurencji, ochronę infrastruktury drogowej, co bezpośrednio przekłada się na polepszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego
— zaznaczył.
Życzę Wam nieustającej satysfakcji z wykonywanej pracy, inspirujących perspektyw i realizacji ambitnych celów
— podkreślił.
Adam Stankiewicz
