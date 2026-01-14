28-latka, która zgłosiła molestowanie przez policjanta, twierdziła, że funkcjonariusz włamał się do jej pokoju hotelowego w Warszawie. Monitoring pokazuje zgoła inną wersję wydarzeń, co potwierdza prokuratura. Do pokoju oboje miel wejść razem, a kobieta przekazała mężczyźnie kartę magnetyczną w celu otworzenia drzwi. „ Na tym etapie prokurator nie podjął decyzji o stawianiu komukolwiek zarzutów w związku z brakiem wysokiego prawdopodobieństwa popełnienia czynu zabronionego” – poinformował w rozmowie z serwisem informacyjnym prok. Piotr Skiba. Jak dodał, w ocenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie konieczne jest skierowanie sprawy do sądu, aby pokrzywdzona została przesłuchana z udziałem biegłego psychologa.
12 stycznia Komenda Stołeczna Policji poinformowała o zgłoszeniu molestowania, którego miał dopuścić się funkcjonariusz na stażu adaptacyjnym. Kobieta, która złożyła zawiadomienie twierdziła, że w jednym z hoteli na warszawskim Mokotowie do jej pokoju miał włamać się nowo poznany mężczyzna. Zawiadomiony przez 28-latkę recepcjonista wezwał policję. Śledztwo, które wszczęto w miniony poniedziałek dotyczy usiłowania doprowadzenia kobiety do poddania się innej czynności seksualnej poprzez wykorzystanie jej bezradności wynikającej z odurzenia alkoholem oraz przyjęcia leków.
Przez prokuratora przesłuchana została już pokrzywdzona, dwóch świadków oraz mężczyzna wskazany przez kobietę jako sprawca.
CZYTAJ TAKŻE: Kobieta oskarża policjanta o molestowanie. KSP wydała komunikat. Co zarejestrował hotelowy monitoring?
Nie będzie zarzutów?
Na tym etapie prokurator nie podjął decyzji o stawianiu komukolwiek zarzutów w związku z brakiem wysokiego prawdopodobieństwa popełnienia czynu zabronionego
– powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską prok. Piotr Skiba, rzecznik warszawskiej Prokuratury Okręgowej.
Śledczy zabezpieczyli nagrania z hotelowego monitoringu. Widać na nich jednak zgoła inną wersję wydarzeń, o czym zresztą już 12 stycznia informowała warszawska policja. Monitoring pokazuje, że kobieta, stojąc przed drzwiami pokoju hotelowego, miała przekazać mężczyźnie kartę magnetyczną, aby otworzył drzwi. Do środka weszli razem, a policjant, którego 28-latka oskarża o molestowanie spędził w pomieszczeniu…niespełna cztery minuty.
W ocenie prokuratury, konieczne jest skierowanie sprawy do sądu celem przesłuchania pokrzywdzonej z udziałem biegłego psychologa
– podkreśla Skiba.
Śledczy, którzy potwierdzają wersję zarejestrowaną na monitoringu, nadal muszą ustalić, co zdarzyło się w pokoju hotelowym. Ponieważ relacje przesłuchanych osób wykluczają się wzajemnie, funkcjonariusz po przesłuchaniu został zwolniony i nie przedstawiono mu zarzutów.
CZYTAJ TAKŻE: Gwałt na stażystce w Piasecznie. Oświadczenie policji. „Czynności na terenie OPP w Warszawie zostały podjęte natychmiast”
Wp.pl/oprac. Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/750674-oskarzyla-policjanta-o-molestowanie-zwrot-w-sprawie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.